Lucas Torreira achève son transfert de prêt à la Fiorentina

La Fiorentina a officiellement annoncé la signature de Lucas Torreira prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison. Fabrizio Romano a confirmé que l’Uruguayen rejoindrait La Viola pour un prêt de 1,5 million d’euros avec une option d’achat du milieu de terrain pour 15 millions d’euros.

La Fiorentina engage Lucas Torreira en prêt

L’Uruguayen retourne en Italie

Après trois ans, Lucas Torreira est de retour en Italie. L’Uruguayen revient dans la ligue où il s’est fait un nom après avoir quitté la Sampdoria pour rejoindre Arsenal en 2018. Torreira a eu du mal à s’adapter aux exigences du football anglais malgré une première saison impressionnante pour les Gunners. Le milieu de terrain était un titulaire régulier dans l’équipe première sous Unai Emery, mais Torreira a eu du mal à décrocher une place régulière dans l’alignement après le départ de l’Espagnol. Au cours des deux dernières saisons, Torreira a été prêté par Mikel Arteta.

Torreira aurait toujours nourri l’idée de retourner une fois en Italie. Produit des Montevideo Wanderers, le milieu de terrain a déménagé en Italie en 2015 pour rejoindre Pescara en prêt. L’Uruguayen n’a passé qu’une seule saison avec Pescara avant d’attirer l’attention de la Sampdoria. Après avoir passé sa première saison en prêt avec Pescara, l’Uruguayen est rapidement devenu membre de l’équipe de la Sampdoria lors de sa première saison complète avec le club. Torreira a passé deux saisons avec la Sampdoria avant de traverser la mer du Nord pour rejoindre Arsenal.

L’Uruguayen a passé trois saisons avec Arsenal après son déménagement. Au cours de cette période, Torreira a disputé 89 matches et marqué quatre buts. L’arrivée de Thomas Partey de l’Atletico Madrid a poussé Torreira plus loin dans la hiérarchie. Le milieu de terrain a passé la saison dernière en prêt en Espagne avec l’Atletico. Torreira a fait 26 apparitions et a marqué un but alors qu’il aidait le club à récupérer le titre de la Liga.

Photo principale

Intégrer à partir de .