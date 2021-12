Lucas Torreira Arsenal quitte «une formalité» alors que la star impressionne le club de prêt

Le transfert d’un prêteur d’Arsenal à une équipe européenne serait « une formalité » au milieu de sa forme impressionnante.

Les Gunners ont six joueurs en prêt cette saison. Le plus notable est l’arrière droit Hector Bellerin, qui est un pilier de l’équipe depuis 2014-15.

Cependant, l’Espagnol a quitté l’Emirates Stadium cet été pour rejoindre le club d’enfance du Real Betis. Un transfert permanent pourrait avoir lieu en raison de l’excellent départ de Takehiro Tomiyasu sous Mikel Arteta.

Les joueurs français Matteo Guendouzi et William Saliba représentent tous deux Marseille cette saison.

Leurs avenirs sont assez éloignés car Guendouzi souhaite rendre son transfert permanent au cours de la nouvelle année. Saliba, en revanche, espère devenir un joueur régulier de l’équipe première dans le nord de Londres.

Reiss Nelson et Alex Runar Runarsson ont peu de chances de faire partie de l’équipe d’Arsenal et ont donc été prêtés. Nelson est à Feyenoord, tandis que Runarsson joue pour l’OH Leuven en Belgique.

Le dernier prêteur dans les livres d’Arsenal est l’international uruguayen Lucas Torreira. Le milieu de terrain défensif a brillé pour la Fiorentina cette saison.

Sport Witness, citant des informations en Italie, qualifie Torreira de joueur «intégral» pour le patron de La Viola, Vincenzo Italiano. Il a disputé 15 matches de championnat jusqu’à présent, aidant l’équipe à atteindre la sixième place.

La sortie la plus impressionnante de Torreira est survenue lors du récent match nul 2-2 avec Sassuolo. Il a inscrit un but et une passe décisive alors que la Fiorentina a marqué quatre matchs sans défaite en Serie A.

Les chefs de la Fiorentina aiment l’attitude de Torreira et veulent en faire un membre permanent de l’équipe. En tant que tels, ils sont prêts à atteindre son prix de 15 millions d’euros (12,7 millions de livres sterling).

Ils ne dérangeront pas Arsenal pour essayer de le faire tomber, ce qui fait de l’accord « une formalité ».

Verola Raiola sur la cible d’Arsenal

Pendant ce temps, l’agent Mino Raiola a parlé de l’avenir de son client Noussair Mazraoui.

Arsenal et Leeds ont tous deux jeté un regard admiratif sur la star de l’Ajax ces derniers mois.

Raiola a déclaré à NOS : « Je ne pense pas qu’il partira pendant les vacances d’hiver.

« (Les négociations contractuelles) est un processus difficile mais rien n’est exclu. »

Mazraoui a une expérience en Ligue des champions, ce qui en fait une option attrayante pour les deux équipes de Premier League. Cependant, il ne sera pas bon marché.

