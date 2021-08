La victoire de Brentford sur Arsenal a apporté des larmes de bonheur à une abeille heureuse, tandis que les Gooners ont pleuré ce qui pourrait être une longue saison à venir.

La défaite 2-0 contre les nouveaux garçons de Premier League a même fait pleurer Paul Kagame, le président du Rwanda !

La victoire de Brentford a stupéfié les visiteurs mais c’était bien mérité

Le résultat n’a pas seulement laissé les Gooners en Angleterre sous le choc, il a choqué des millions de clubs à travers le monde, dont Paul Kagame au Rwanda.

De nombreux rivaux étaient ravis de se référer à Arsenal par leur surnom officieux de « club de badinage » et Paul Kagame exprimant son mécontentement sur Twitter, Lucas Torreira côtoyant Bugs Bunny et Ben White étant étiquetés « Rob Holding with hair » ne leur a fourni que plus de munitions.

“Quoi?? C’est le football, c’est une perte pour Arsenal contre Brentford », a écrit le président Kagame à ses followers, qui totalisent plus de deux millions sur Twitter dans ce qui ne peut être décrit que comme un sceau présidentiel de désapprobation.

« Brentford méritait de gagner et ils l’ont fait.

« Mis à part le jeu en lui-même, Arsenal et les fans ne méritent pas de s’y habituer… NON !!! Je dis cela comme l’un des grands fans d’Arsenal.

« Le changement a mis trop de temps à venir !

Il a ensuite interrogé les décideurs au sein du club lorsqu’il s’agit de recruter des joueurs.

Les nouveaux garçons de Premier League Brentford ont battu les 13 fois champions 2-0 lors de leur premier match de retour dans l’élite depuis 74 ans

Les joueurs et les supporters étaient au pays des rêves en voyant leur club en tête du classement de la Premier League vendredi soir

«Cela a été une lutte d’environ décennie (s) – des hauts et des bas – plus de bas jusqu’à ce point. Ne pouvons-nous pas avoir un plan qui fonctionne vraiment ?

« Une partie à examiner est la façon dont nous traitons sur le marché – les joueurs que nous achetons pour exécuter le plan. La mentalité touch and go n’apporte pas de changement. »

Kagame a ensuite ajouté que les fans ne devraient pas accepter la médiocrité.

« Une équipe doit être construite avec un objectif de gagner gagnant-gagnant. Alors que quand on perd… il ne fallait pas s’y attendre !

« Je suis sûr que nous savons tous sur les épaules de qui repose le plus lourd fardeau. J’espère qu’ils le savent aussi ou même l’accepteront.

White, qui a coûté 50 millions de livres sterling à Arsenal de Brighton cet été, n’a pas impressionné un fan qui a clairement exprimé ses sentiments à son sujet sur talkSPORT

En plus de Twitter, après le match, le Sports Bar de talkSPORT était un autre endroit où de nombreux supporters ont exprimé leurs frustrations.

Steven était l’un de ceux à qui on a demandé comment il pensait que White avait joué lors de ses débuts en Premier League pour Arsenal.

Il ne plaisantait pas dans sa réponse. « Choquant », a-t-il commencé. “Je pensais que c’était Rob Holding avec des cheveux”, avant de fustiger également la hiérarchie des affaires de transfert.

« S’ils ne veulent pas dépenser de l’argent pour un joueur comme [Raphael] Varane descend ensuite dans les ligues inférieures et obtient un défenseur central », a-t-il déclaré, ajoutant que des joueurs comme le nouveau défenseur de Manchester United ne voudront pas aller dans un club comme Arsenal à moins que ce ne soit pour de l’argent.

Varane, à gauche, qui est sur le point de rejoindre Man United en provenance du Real Madrid, est le calibre du joueur qu’Arsenal ne pourra pas attirer un fan déploré sur le Sports Bar sur talkSPORT

« Pour les trophées ? Nan.

“Le recrutement des dix dernières années a été si mauvais, ils ont jeté de l’argent sur tout le monde – comment allez-vous donner [Pierre Emerick Aubameyang] 300 000 £ par semaine ?

“Aurait dû se débarrasser de lui, même avec [Alexandre] Lacazette. [Granit] Xhaka n’est pas bon – il a fait trois bons matchs à l’Euro, cela fait-il de lui un bon joueur ?

« Il est à Arsenal depuis cinq ans. Dites-moi un bon match auquel il a joué. J’attendrai.

Certains disent que Steven attend toujours…

Mais alors qu’en est-il de Torreira ?

Alors qu’Arsenal subissait leur humiliation, Torreira profitait d’une soirée en famille en Espagne

Le milieu de terrain, qui n’est pas dans les plans du manager Mikel Arteta pour la saison, a publié une photo d’une sortie en famille dans un parc à thème à Madrid alors que les Gunners perdaient.

« Profiter du Parque Warner en famille et entre amis ! Merci beaucoup pour la grande attention”, a-t-il écrit sur Twitter.

Torreira a passé la saison dernière en prêt à l’Atletico Madrid et malgré la défaite, Arteta pensait qu’il avait une équipe qu’il pensait capable de gagner.

“Nous avions une équipe que nous avons formée et qui est assez bonne pour jouer comme nous le voulons et capable d’obtenir un résultat différent.”

Arsenal affrontera désormais Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, et Manchester City, champion en titre de la Premier League, lors de leurs deux prochains matches de championnat.

