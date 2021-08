Lucas Torreira se rapproche du transfert de la Fiorentina d’Arsenal

in

Ancien favori des supporters d’Arsenal, Lucas Torreira devrait désormais quitter le club cet été. Selon Gianluca Di Marzio, Arsenal et le club italien de la Fiorentina sont proches d’un accord sur un prêt pour le milieu de terrain uruguayen. L’accord comprend une option pour la partie italienne de signer Torreira sur un accord permanent l’été prochain.

Récemment, l’agent de l’Uruguayen s’est exprimé publiquement sur le désir du milieu de terrain de retourner en Italie. Torreira a passé quatre ans de sa carrière en Italie à jouer pour Pescara et la Sampdoria avant de rejoindre Arsenal en 2018. Torreira a passé la saison dernière en prêt avec l’Atletico Madrid et s’entraîne seul depuis son retour à Londres plus tôt cet été.

La Fiorentina fait une offre pour Lucas Torreira

Lucas Torreira Surplus aux besoins à Arsenal

Selon le rapport de Di Marzio, l’offre de la Fiorentina comprend des frais de prêt de 1,5 million d’euros pour cette saison. L’offre comprend également une option d’achat de 15 millions d’euros. Un prix réduit compte tenu des 26 millions de livres sterling déclarés qu’Arsenal a payés pour Torreira. Cependant, le prix pourrait être suffisant pour qu’Arsenal réduise ses pertes face à l’Uruguayen.

Selon football.london, Lucas Torreira avait à l’origine d’autres idées à son retour à Arsenal. Ayant l’intention de concourir pour un rôle dans l’équipe première avec les Gunners, Torreira a été informé qu’il ne faisait pas partie des plans du manager Mikel Arteta. À partir de ce moment, le rapport indique que le milieu de terrain a commencé à rechercher un retour en Italie.

Un cas curieux d’hypothèses pour Arsenal et Torreira

Avant la saison dernière, Lucas Torreira était un habitué de l’équipe première d’Arsenal. Faisant 89 apparitions au cours de ses deux premières saisons avec le club, le joueur de 25 ans a connu une baisse significative lors de sa deuxième année.

L’international uruguayen a également beaucoup souffert la saison dernière. Ne faisant que 26 apparitions pour l’Atletico. Avec tout ce qui se passe, il est compréhensible que Torreira tente de retourner en Italie. Après tout, le pays est le site de ses meilleurs jours en tant que footballeur.

Jouant à la fois en Serie B et en Serie A lors de son séjour en Italie, le joueur de 25 ans est devenu un joueur vedette du pays. Tentant de raviver cette magie, un déménagement à la Fiorentina semble être dans le meilleur intérêt de toutes les parties.

Photo principale

Intégrer à partir de .