Lucas Torró, l’ordre et la solidité d’Osasuna

11/12/2021 à 10:39 CET

« Je devais revenir pour être heureux », a déclaré Lucas Torró lors de sa présentation avec Osasuna en août 2020. Le milieu de terrain est revenu à Pampelune après deux saisons infructueuses à l’Eintracht Frankfurt et est devenu une pièce fondamentale et irremplaçable pour Jagoba Arrasate. Déjà la saison dernière, il a de nouveau laissé sa marque dans l’équipe et en cela, il est devenu la figure. Désormais, un Barça l’attend dans lequel Gavi, Nico, Busquets, Frenkie de Jong ou Coutinho Ils vont essayer de s’imposer sur leur terrain.

Le jeu de Torró n’est pas brillant ou se démarque à première vue, même s’il n’est pas non plus un joueur encombrant. Il a suffisamment de qualité pour qu’Osasuna s’appuie sur lui à chaque jeu et le cherche à la fois pour commencer par derrière et pour faire bouger l’équipe. Aidé de Moncayola et Darko Brasanac, le pivot remporte la majorité des duels aussi bien en haut (il mesure 1,90 mètre) qu’en bas et récupère de nombreux ballons.

LE BARÇA, PUISSANT DANS LA PARCELLE DE TORRÓ

L’Alicante a débuté en 13 matchs et ne comprend pas les mauvais matchs. Il s’est même démarqué dans le nid-de-poule des résultats que subissent les rojillos. Le milieu de terrain apporte solidité et solvabilité au noyau et face au Barça Il doit exploiter sa force physique et son intelligence dans le positionnement et avec le ballon pour s’assurer qu’Osasuna ne perde pas de présence au centre du terrain et soit une option de but à la fois pour son tir et pour son jeu de passes.

Lucas Torró se défend contre Vinicius

| .

Le FC Barcelone prendra le ballon. Busquets a mieux joué depuis l’arrivée de Xavi et Nico ou Gavi, même s’ils sont très jeunes, ce sont toujours des différentiels. On sait déjà qu’Osasuna ne craint pas d’avoir la possession, mais en ce sens, nous devons toujours prendre en compte l’efficacité à chaque fois que le rival n’a pas le ballon. Et dans ce sens, Lucas Torró doit être confiant et pouvoir choisir la meilleure option pour qu’Osasuna approche la zone de Ter Stegen rapidement et avec danger.

« Je veux me sentir heureux en jouant au football et c’est le meilleur endroit pour ça »Lucas a précisé le jour de sa signature. À 27 ans, Torró a également trouvé la stabilité et la tranquillité nécessaires pour montrer que son football est de première classe.