Lucas TVS va construire l’usine Giga pour fabriquer des cellules lithium-ion en partenariat avec les États-Unis

Le fabricant de composants électriques automobiles Lucas TVS et la société américaine 24M Technologies, développeur de technologies de batteries lithium-ion de nouvelle génération, ont annoncé la signature d’un accord de licence et de services, pour construire l’une des premières usines Giga près de Chennai, en utilisant la plate-forme SemiSolid de cette dernière. technologie, pour produire des cellules lithium-ion rentables, plus sûres et à haute densité énergétique.

Le cabinet du Tamil Nadu avait autorisé le projet de 2 500 crores de Lucas TVS pour la fabrication de batteries lithium-ion, en janvier de cette année.

La société construit sa première usine avec des normes de sécurité mondiales à Thervoy Kandigai, Gummudipundi, près de Chennai et elle prévoit de construire d’autres usines dans tout le pays pour soutenir les marchés croissants du stockage d’énergie, de la mobilité électrique et du remplacement des batteries au plomb.

L’usine de Chennai devrait commencer la production commerciale au second semestre 2023. Sur la base des objectifs ambitieux fixés par le gouvernement dans le domaine des énergies renouvelables et de la mobilité électrique, Lucas TVS prévoit d’augmenter la capacité de l’usine à une échelle mondialement compétitive de 10 GWh en deux étapes.

TK Balaji, CMD, Lucas TVS, a déclaré : « Lucas TVS croit en l’investissement dans les technologies de nouvelle génération, c’est pourquoi nous avons choisi de nous associer à 24M. Nous sommes convaincus que leur technologie innovante de plate-forme SemiSolid nous permettra de fournir à nos clients des solutions de mobilité électrique, de remplacement de batterie au plomb et de stockage abordables avec une qualité améliorée et une sécurité de premier ordre. »

Lucas TVS prévoit de fabriquer des produits utilisant différentes chimies, dans des formats de poche et de cellules prismatiques, à haute densité énergétique.

Naoki Ota, PDG de 24M, a déclaré : « Notre technologie Semi-Solid innovante et nos investissements en R&D en cours soutiendront l’ambition de Lucas TVS de devenir un leader dans l’espace de stockage d’énergie pour la mobilité, le remplacement des batteries au plomb, le stockage et les marchés à l’échelle du réseau en Inde.

La plate-forme SemiSolid offre des solutions innovantes aux marchés en croissance rapide du stockage et de la mobilité électrique et aux marchés émergents du remplacement des batteries au plomb et voit déjà de grandes capacités prévues dans le monde au Japon, dans l’ASEAN, en Europe, en Asie de l’Est et aux États-Unis. Lucas TVS sera le premier à introduire des batteries lithium-ion semi-solides produites en Inde et spécialement conçues pour le marché indien, a déclaré Lucas TVS.