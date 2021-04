Lucas Vázquez: de l’aile droite à l’arrière droit

Chaque club de football, quel que soit son niveau, a besoin de «joueurs en équipe»: des joueurs qui sont prêts à faire le sale boulot pour l’équipe et qui ne reçoivent pas beaucoup de reconnaissance pour leurs efforts. Des joueurs qui peuvent jouer plusieurs positions et combler des trous dans l’équipe si nécessaire. Les joueurs qui sont à l’aise de ne pas avoir leur nom étant les premiers sur la feuille d’équipe semaine après semaine, mais pour obtenir des minutes chaque fois que possible et contribuer à l’équipe de toutes les manières possibles. Le Real Madrid n’est pas différent et le club possède l’un des meilleurs joueurs d’équipe du football mondial: Lucas Vázquez.

Vázquez, surtout connu pour son taux de travail admirable et sa relative «polyvalence» (être un joueur compétent dans toutes les phases du match), a été un excellent serviteur du Real Madrid au cours de ses sept ans au club. Bien qu’il ait été principalement un joueur marginal pendant ses premières saisons avec la première équipe, faisant la plupart de ses apparitions en tant que remplaçant, il est récemment devenu un membre clé de l’équipe du Real Madrid. Zidane semble valoriser son éthique de travail à la fois en défense et en attaque, et sa capacité de franchissement en a fait un rouage important dans le plan d’attaque du Français.

Au cours de la saison en cours, le Real Madrid a énormément lutté contre des problèmes, en particulier dans la position arrière droite. Dani Carvajal, le premier choix du Real Madrid, a été frappé de multiples blessures musculaires qui l’ont vu rater 26 matchs cette saison. Alvaro Odriozola, qui était le deuxième choix de Zidane à l’arrière droit, a également souffert d’une blessure au mollet au début de la campagne, qui a malheureusement coïncidé avec le moment de la blessure au MCL (Medial Collateral Ligament) de Carvajal. Cela a forcé Zidane à remplacer Lucas Vázquez à l’arrière droit, ce qu’il avait dû faire occasionnellement au cours des dernières saisons, avec un certain succès. Cependant, très peu de gens auraient pu prédire les performances de Vázquez dans la position d’arrière droit et qu’il finirait par reprendre le poste de remplaçant d’Odriozola. Ce reste de cet article détaillera les facteurs et les caractéristiques qui ont conduit au changement de poste réussi (et peut-être permanent) de Lucas Vázquez.

À titre de comparaison statistique des dernières saisons de Lucas Vázquez. Les chiffres de la saison 2018/19 et de la saison 2019/20 ne proviennent que des apparitions de Vázquez en tant qu’ailier, tandis que les chiffres de 2020/21 ne proviennent que des apparitions de Vázquez en tant qu’arrière droit.

La première chose à noter est que Vázquez était en bonne santé défensive avant même d’être joué comme arrière droit. Vázquez a toujours été un joueur de haute intensité, qui pouvait monter et descendre l’aile pendant 90 minutes sans trop de problèmes. En tant qu’ailier, il enregistrait systématiquement l’un des taux de pression / match les plus élevés d’Europe chaque saison (généralement autour de 25 pressions par match selon FBRef.com). C’était le premier dire qu’il ferait un arrière de qualité; il a tout à fait le taux de travail défensif.

En plus de cela, Vázquez est agressif et n’a jamais peur de mettre un tacle. Au cours de ses deux dernières saisons complètes en tant qu’ailier, il a réalisé en moyenne entre deux et trois récupérations dans la moitié défensive de son adversaire chaque match et participait à environ quatre duels 50-50 par 90 minutes jouées (qu’il gagnait avec environ 30% de cohérence, un des taux les plus élevés parmi tous les joueurs de la Liga).

Vázquez remporte également ses défis défensifs (duels un contre un) à un rythme élevé: un taux de 50,2% lors de la saison 2018/2019 et de 66,3% lors de la saison 2019/2020. C’est très important, un arrière dans une équipe comme celle du Real Madrid doit être bon défensivement, pas seulement un presseur efficace. Il doit être capable de se gérer dans des situations de un contre un, et Vázquez a montré depuis son temps en tant qu’ailier qu’il pouvait se défendre défensivement. De plus, pour un joueur qui a enregistré environ 30% de ses défis dans le dernier tiers de son adversaire (dans une équipe qui n’a généralement pas la presse du dernier-troisième le plus active), les chiffres de Vázquez sont très élevés, ce qui témoigne de son éthique de travail. et la qualité défensive globale.

Le dernier facteur qui a permis à Vázquez de jouer comme il l’a fait dans le rôle d’arrière droit est l’équipe dans laquelle il joue. Le Real Madrid a l’une des meilleures équipes du football mondial, et Lucas Vázquez a soutenu plusieurs des meilleurs joueurs du monde. lui en jouant le rôle d’arrière droit. Ils ont pu prendre le relais pour lui quand il a commis des erreurs au début, ce qui lui a donné un peu de grâce et de temps pour s’adapter aux responsabilités de l’arrière.

Les expériences de Vázquez en tant qu’ailier lui ont donné toutes les caractéristiques nécessaires pour être un arrière offensif de classe mondiale. C’est un croisé adepte, porte bien le ballon (le nombre de dribbles qu’il tente a chuté par rapport à son temps en tant qu’ailier, mais son volume de tentatives d’attaque a augmenté et il a effectué plus de portées depuis l’arrière droit) et il a de l’expérience dans la notation et la création de buts.

Cela n’aurait pas dû être une surprise que Vázquez réussisse dans le rôle d’arrière droit, il s’est avéré être l’un des joueurs les plus adaptatifs de l’équipe du Real Madrid. Plusieurs fois au cours de sa carrière au Real Madrid, il est entré dans l’équipe avec des joueurs objectivement plus talentueux et qui sont de plus grandes stars que l’Espagnol, principalement en raison de la capacité de Vázquez à s’intégrer dans à peu près n’importe quel système que le manager peut favoriser.

Par exemple, une partie du programme offensif du Real Madrid au cours des dernières années a été axée sur la livraison de balles dans la surface de réparation pour Karim Benzema afin d’utiliser son excellent mouvement, ses compétences de gain de balle et de finition pour trouver le fond du filet. Au cours des saisons 2019/20 et 2020/21, Lucas Vazquez a effectué le plus de centres dans la surface de réparation par match de tous les joueurs du Real Madrid (se classant également près du sommet de la saison 2018/19), et ses trois passes décisives à Benzema. cette saison sont venus de croisements.

Quelques statistiques clés des deux arrières droits les plus joués du Real Madrid cette saison.

Ensuite, un aperçu de la performance de Lucas Vázquez à l’arrière droit par rapport aux performances de Dani Carvajal. On pense que Carvajal est l’un des meilleurs, sinon le meilleur au monde, et Vázquez avait tout à fait la tâche d’essayer de le remplacer. En regardant ces statistiques très générales, nous pouvons dire que Vázquez est un arrière beaucoup plus agressif, il est beaucoup plus répandu dans les attaques du Real Madrid que Carvajal (ce qui en dit long sur Vázquez puisque Carvajal est généralement très actif dans le dernier tiers du Real Madrid. jouer). Ceci est le plus facilement illustré par la valeur de passes / match attendue beaucoup plus élevée de Vázquez que Carvajal, ainsi que par le fait de prendre plus de touches dans la surface de réparation de son adversaire et de jouer plus de passes clés à chaque match que Carvajal.

Défensivement, Carvajal est toujours supérieur. Bien que Vázquez puisse tenter plus de plaqués et de duels défensifs à chaque match, il les remporte à un rythme inférieur à celui de Carvajal. Carvajal récupère également plus le ballon de l’opposition que Vázquez, ce qui est probablement dû à la différence d’agression entre Vázquez et Carvajal, car Vázquez préfère défendre en mettant un défi physique sur le joueur qu’il défend, tandis que Carvajal a tendance à laisser son positionnement fait la majorité du travail, ne mettant un tacle que lorsque c’est absolument nécessaire.

Le style de Vázquez en tant qu’arrière latéral est évidemment influencé par ses expériences en tant qu’ailier. Bien qu’il soit stylistiquement très différent de Dani Carvajal, il s’est adapté pour s’adapter presque parfaitement à la position de Carvajal, un témoignage du talent de Vázquez en tant qu’athlète et de sa connaissance du football.

Malheureusement, lors de la récente victoire d’El Clásico, Vázquez a subi une blessure au genou qui l’obligera à rater le reste de la saison. C’est un coup dur pour le Real Madrid, car il sera obligé de jouer sans ses arrières droits de premier et de deuxième choix dans un avenir prévisible. Le contrat de Lucas Vázquez avec le Real Madrid expire cet été, et s’il choisit de ne pas signer à nouveau avec le club, la victoire au Clásico sera probablement sa dernière apparition pour Los Blancos. Perdre Vázquez serait une énorme perte pour le Real Madrid pour des raisons évidentes, en particulier sur un transfert gratuit. Il est difficile d’imaginer que le conseil d’administration du Real Madrid n’essaie pas de convaincre Vázquez de signer une prolongation de contrat avec le club, car ils savent à quel point il est important pour l’équipe actuelle de Zidane. Quoi qu’il arrive, tous les Madridistas espèrent que Lucas Vázquez choisira de renouveler avec le club et de continuer à arborer le badge du Real Madrid pour les saisons à venir.