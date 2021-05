Lucas Vazquez: «Mon extension? Je suis calme, on saura bientôt quelque chose »

L’ailier du Real Madrid, Lucas Vazquez, s’est entretenu avec l’ancien directeur sportif et entraîneur Jorge Valdano de son avenir. Valdano est maintenant l’hôte de Movistar +, offrant des interviews de qualité. Vazquez, dont le contrat expire cet été et a subi une grosse blessure au genou avant la fin de la saison, se dit «calme» sur son avenir.

“Je suis calme. Qui ne voudrait pas continuer à jouer pour le meilleur club du monde? Nous saurons bientôt quelque chose, je ne peux pas imaginer ma vie sans football », a déclaré Vazquez, suggérant qu’une prolongation de contrat pourrait en fait être probable.

L’interview a été enregistrée quelques jours avant que Zidane n’annonce son départ du Real Madrid, donc Vazquez n’a pas discuté de ce sujet particulier. Il a été interrogé sur les compétences de leadership de Ramos et a également félicité Cristiano Ronaldo.

«Sergio est notre principal leader et Ronaldo un joueur de classe mondiale. Ils donnent tous les deux le meilleur d’eux-mêmes à chaque séance d’entraînement. La façon dont Ramos, Cristiano ou Modric vous font mieux jouer est contagieuse. Vous apprenez d’eux et devenez un meilleur joueur chaque jour », a-t-il ajouté.

Vazquez a également parlé de sa transition vers l’arrière droit après avoir été le principal remplaçant de Dani Carvajal tout au long de la saison.

«Je suis passé d’ailier offensif à juste un ailier. Le football a essentiellement évolué et développé de sorte que chaque ailier a joué comme un ailier inversé sur les flancs opposés et les ailiers naturels comme moi sont difficiles à trouver maintenant. Jusqu’à cette saison, je n’étais pas à l’aise de jouer comme arrière droit, c’était une sensation étrange », a admis le joueur.

Vazquez a été interrogé sur sa blessure au genou, qui l’a éloigné de l’équipe pendant la période cruciale de la saison.

«Je donne toujours le meilleur de moi-même lorsque je monte sur le terrain. J’ai d’abord pensé que c’était juste un coup, puis après avoir vu les tests, j’ai soupiré parce que cela aurait pu être plus grave. Cela me permettra d’être à mon meilleur au bout de six semaines, il n’y a pas de calendrier pour que je revienne et me rétablisse au plus vite », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid fait face à une intersaison très chargée. Luka Modric a signé une prolongation d’un an tandis que Lucas Vazquez et Sergio Ramos sont sur le point de devenir des agents libres. Madrid devrait également nommer son prochain entraîneur assez rapidement et c’est lui qui devrait décider s’il a besoin ou non de Vazquez ou de Ramos dans son équipe.