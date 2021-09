Lucasfilm est-il préoccupé par l’épuisement de Star Wars? Voici le dernier

in

Alors que Star Wars est une sensation de la culture pop depuis des décennies, force est de constater que la franchise est plus grande que jamais. Parallèlement aux films à venir, la galaxie lointaine, très lointaine s’étend continuellement à travers diverses séries télévisées (à la fois en direct et animées), des jeux vidéo, des romans, des bandes dessinées, etc. Mais avons-nous atteint un point où Lucasfilm est soucieux de sursaturer le public avec le contenu de Star Wars ? Pour l’instant, pas encore, mais c’est quelque chose que l’entreprise garde à l’esprit.