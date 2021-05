Lucasfilm va développer plus de jeux Star Wars | Jeux

Nous avons des nouvelles fraîches sur les projets possibles liés aux nouveaux jeux de la saga et d’autres informations sont très suggestives.

Lucasfilm a annoncé en fin d’année dernière un changement de cap dans sa politique autour du développement des jeux Star Wars. EA n’a plus la licence galactique exclusive et cela a déjà conduit à la création d’un projet open world / univers par Ubisoft. Cependant, selon un dernier rapport, il y aurait plus de choses en cours.

Comme Jeff Grubb, journaliste bien connu et initié pour VentureBeat, commente son émission “Game Mess”, Lucasfilm conclurait des offres pour différents jeux de la franchise Star Wars. Bonne nouvelle pour les fans, si elle est officiellement confirmée. L’un de ces projets supposés est celui qui a généré le plus d’attentes et de regards.

Le journaliste recueille que Microsoft pourrait travailler sur un jeu Star Wars exclusif. Le nom du Mandalorien est apparu dans ses déclarations, mais il a également précisé que cela n’est pas confirmé et que cela n’est pas connu avec certitude. Ce sur quoi il était catégorique, c’est la certitude que Lucasfilm a beaucoup de projets pour Star Wars.

Grubb a également laissé tomber quelques données supplémentaires liées aux arts électroniques. La première est qu’il est possible que les jeux Star Wars puissent être reçus dans le Game Pass aujourd’hui, même si pour le moment, il n’y a pas eu une telle annonce, au moment où l’article a été écrit. Deuxièmement … Battlefield 6.

La révélation du prochain jeu de la saga DICE War est plus proche que jamais et selon ses propos, les informations sur ce jeu devraient arriver cette semaine. De nombreuses rumeurs ont fait du mois de mai le moment de montrer au monde Battlefield 6. Bien entendu, toutes ces informations doivent être prises avec une grande prudence car elles ne proviennent pas de sources officielles.

