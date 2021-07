Lucerito Mijares est découvert sur la plage et se retrouve au sol

in

La “fille de Lucero et Manuel Mijares”, Lucero Mijares, apparaît pour la première fois dans une tenue de plage, la jeune femme, qui a fait face à diverses critiques à son égard physique, montre sa silhouette peu importe ce qu’ils vont dire, cependant, la séance s’est terminée par un petit incident.

Le jeune de 16 ans, Lucero Mijares, apparaît dans une image dans Instagram dans lequel un maillot de bain blanc qui a laissé son dos plus découvert.

Le deuxième membre de la célèbre famille, Lucero mijares, Il a captivé les réseaux sociaux, notamment les followers sur son compte Instagram sur lequel il compte 225 mille abonnés.

Attente VS Réalité ! Profite, je t’aime, était le message avec lequel la jeune fille de 16 ans, qui se fait appeler Lucerito Mijares dans les réseaux, a accompagné la carte postale.

Dans l’instantané, Lucero Mijares Hogaza, apparaît dos à la caméra en contemplant le magnifique coucher de soleil alors qu’apparemment les vagues de la mer touchent sa peau.

L’image n’a cessé de surprendre locaux et étrangers puisque c’est la première fois que la seconde fille, fruit du mariage passé entre les “mariée amérique“et Manuel Mijares est montré en costume de plage.

La publication a rapidement généré des réactions parmi les internautes ajoutant plus de 45 000 Likes et plusieurs commentaires, on apprécie même que les premières réactions soient venues de certaines célébrités.

Hahaha je t’aime bébé, a écrit Consuelo Duval, à laquelle Lucerito Mijares elle-même a répondu … ‘@consueloduval je t’adore’.

Dans certains autres messages, les internautes n’ont pu s’empêcher de commenter la petite mésaventure que la fille de Lucero Hogaza Léon présentera au milieu de sa séance sur la plage.

Heureusement, la mésaventure n’est pas arrivée aux adultes et il ne restait qu’à la prendre avec un grand sens de l’humour.

Fille!!! Chute énorme à quel point vous êtes tombé en douceur, se voit dans un message.

Certaines autres célébrités comme Isabel Lascurain du groupe Pandora ont réagi avec des emojis rieurs, tandis que l’interprète elle-même de chansons en souvenir comme “Electricidad”, “Surviviré” etc., a pris ce qui s’est passé avec humour et a commenté : “Hahahahahaha c’est que I LOVE YOU ! “

Alors que @chanandere, fille de Jacqueline Andere écrivait : “Tu es la meilleure”, qui a été suivi de divers commentaires de fans dans lesquels ils ont apporté leur plein soutien à la jeune artiste, qui est présumée, pourrait suivre les traces de ses célèbres parents car il a beaucoup de talent.

Lucerito est le meilleur !!! Authentique, réel et amusant! Cela me redonne confiance dans les nouvelles générations.

Rappelons que jusqu’à présent, bien que la sœur cadette de José Manuel Mijares Hogaza, le premier-né du couple, n’ait pas joué dans une sortie officielle en musique, il a déjà fait ses débuts avec ses deux parents et en duos musicaux avec le “Soldat d’amour”.

De même, elle a participé aux représentations théâtrales de la comédie musicale “la caula de las locas” à laquelle elle assistera dans le public une quarantaine de fois, comme le révèle la même jeune femme qui s’est déclarée fan de cette mise en scène.

Au cours des derniers mois, Lucerito a également accru sa présence sur les réseaux sociaux où il partage quelques vidéos sur Instagram ou Tik Tok,

Même l’un d’eux a été très viralisé sur les réseaux sociaux puisque, avec l’un des artistes de la pièce précitée, il fait une drôle de parodie de sa mère.

La jeune promesse de musique, enfile une perruque et interprète la chanson “Cuentame” l’un des grands succès musicaux de sa mère, la célèbre chanteuse Lucerito, qu’il sort en 1989.

Comment gérez-vous les critiques ?

Depuis qu’elle est petite, Lucerito Mijares Hogaza a été exposée à diverses critiques et à cela elle ouvre son cœur et révèle ce qui a été la clé pour y faire face.

Le soutien de sa famille a été un facteur très important pour que les commentaires négatifs ne l’affectent pas, a-t-il souligné :

Que parfois il ne fait pas attention aux mauvais commentaires, ce que je dis, il y a toujours beaucoup plus de bons que de mauvais, mais que parfois ils peuvent, disons, vous affecter un peu, a-t-il dit.

