Lucero a une liaison avec Luis Miguel !?!?

Vous avez bien lu ! Lucero et Luis Miguel ont eu une romance ! On vous raconte quelques curiosités !

Cette fin août, c’est l’anniversaire de cette talentueuse star mexicaine et nous allons vous raconter… Pourquoi pas ?, quelques curiosités de cette belle et talentueuse artiste nationale ! Le tout bien sûr dans Music News !

Lucero Hogaza León, plus connue sous le nom de “Lucero” ou que beaucoup d’entre nous connaissent en réalité sous le nom de “Lucerito”, a fêté son anniversaire le 29 août, elle est née en 1969, cela signifie que la chanteuse a 52 ans ! La réalité, rien, ils ne sont pas du tout remarqués, mais ce qu’il a bien reflété, c’est son talent et sa passion pour la musique et le jeu d’acteur. C’est une star nationale qui a laissé sa marque et marqué les scènes de l’industrie du théâtre et du théâtre.

Quelques curiosités de Lucero ! Ensuite! Saviez-vous que Lucerito, ou Lucero, est également connu sous le nom de « La Novia de América », un style extrêmement original.

Lucero est aussi actrice, elle est présentatrice de télévision et elle ne pouvait pas la rater, Lucero est aussi une femme d’affaires mexicaine !

Il a participé à des feuilletons nationaux tels que “Mañana es para Siempre”, “Lazos de Amor”, “Soy tu dueña” parmi beaucoup d’autres.

Le film qui a façonné sa carrière est celui dans lequel il a joué aux côtés de Pedro Fernández. Le film s’appelait “Coqueta”, qui a été tourné l’année de

1983, qui lui a donné la renommée qu’il méritait tant après plusieurs concours et apparitions à la télévision.

En 1985, Lucero a participé à “La fièvre de l’amour”, il l’a fait avec Luis Miguel, et les deux à l’époque n’avaient que 15 ans. Lucero aurait eu une légère romance adolescente avec Luis Miguel. La vérité est qu’ils formaient un excellent couple, ou qu’en pensez-vous ?