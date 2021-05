Lucero et Mijares préparent ensemble leur premier concert depuis leur divorce – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Lucero et Mijares se vantent de leur bonne relation en tant qu’ancien partenaire avant leur concert en streaming ce week-end.

“Le fait que nous ayons cessé d’être des maris ne signifie pas que nous avons cessé de nous aimer et de comprendre beaucoup de choses les uns sur les autres”, a déclaré Lucero lundi lors d’une conférence de presse virtuelle.

“C’était très facile parce que nous nous comprenons bien.”

Son concert «Siempre amigos» sera diffusé en streaming samedi à 20h30 au Mexique (01h00 GMT). Les billets sont en vente sur eticket LIVE.

C’est la première fois qu’ils présentent ensemble un concert complet après leur mariage en 1997 et leur divorce en 2011. Ils sont tous les deux parents de Lucerito et José Manuel.

Le concert aura des musiciens en direct et ils n’excluent pas que leurs enfants participent, même s’ils disent que ce sera à eux de décider, en particulier la fille de Lucerito, qui a déjà partagé la scène avec sa mère.

“Nous nous voyons très souvent parce que tout le monde sait que nous sommes voisins”, a déclaré Mijares.

«Il n’existe pas de plan pour que les enfants me touchent tous les 15 jours, nous les voyons tous les jours, ils vont, ils viennent, ils marchent, ils passent en pyjama.

Bien qu’ils aient interprété des duos tels que «Cuatro tiempo amor» de 1995 et le thème homonyme de la telenovela «El privilegio de amar» de 1998, en plus d’avoir des apparitions occasionnelles à leurs concerts, ils n’avaient jamais organisé une présentation complète ensemble. Le soir, ils prévoient d’échanger des répertoires, d’interpréter des chansons de l’un et de l’autre, en plus de les présenter entrecoupées.

Ils ont dit que pour le moment c’est un concert unique, bien qu’ils n’aient pas exclu qu’il puisse y avoir plus de duos ou une tournée ensemble, tout dépend de la réaction du public.

Lucero présume être un fan de Mijares depuis qu’il a sorti son premier album ‘Manuel Mijares / Soñado’ en 1986. Mijares, pour sa part, a salué le professionnalisme de Lucero, qui a eu 40 ans en 2020.

L’interprète de tubes comme «Veleta» et «Ya no», a souligné que les adeptes des deux se sentent très proches d’eux depuis que leur mariage a été diffusé à la télévision.

“Je pense que beaucoup de public s’identifie à cela, car nous avons pu les accompagner pendant de nombreuses années, depuis que nous nous sommes mariés”, a déclaré Lucero.

«Oui, c’était une excellente note. Je me souviens qu’à l’époque, c’était quelque chose comme l’apothéose et c’était spectaculaire ».

Rester ensemble sans être marié est pour la star un aspect fondamental de sa vie aujourd’hui.