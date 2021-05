Lucero et Mijares unissent leurs forces pour la première fois sur scène – El Sol de México

Malgré le fait qu’en 2011, Lucero et Mijares ont surpris leurs fans en annonçant leur divorce, tous deux entretiennent d’excellentes relations, tant sur le plan personnel que professionnel.

Pour cette raison, il n’est pas surprenant que de temps en temps, ils s’invitent à des concerts pour interpréter quelques chansons en duo, et soient même ouverts à la réalisation d’autres projets ensemble dans les années à venir.

Lors d’une conférence virtuelle, les artistes ont commenté que cette bonne dynamique vient de chez eux, puisqu’étant voisins et ayant deux enfants en commun, ils sont en communication constante, et ils se sont toujours vus en équipe.

«Notre union familiale, malgré le fait que nous ne sommes plus conjoints, est fondamentale dans nos vies, car nous avons une bonne communication, la paix, la tranquillité, nous ne nous battons pas, nos enfants se sentent très à l’aise, c’est très civilisé pour tout le monde». Commenta Lucero. “Partager, ne pas avoir d’égoïsme, être civilisé, éduqué et des gens similaires nous amène à avoir la paix et la tranquillité, et à toujours souhaiter le meilleur pour l’autre.”

Lorsqu’ils parlent de la loyauté de leurs fans, ils conviennent tous les deux que tout l’amour qu’ils ont reçu tout au long de leur carrière est attribué au fait qu’ils ont toujours été proches d’eux, depuis qu’ils ont tous deux commencé leur carrière, jusqu’à ce qu’ils se joignent à leur vie en mariage. en 1997, et maintenant au stade actuel où ils continuent à collaborer artistiquement.

Mais cette admiration ne vient pas seulement du public, car entre eux il y a un profond respect pour le travail de chacun, ce qui les a amenés à entretenir une excellente relation professionnelle.

«Lucero a toujours été une grande passionnée, une personne dévouée à son travail, qui l’apprécie et peut vous faire un excellent album ou roman. Les gens l’aiment et ils ont l’habitude de la voir depuis qu’elle est petite », a déclaré Mijares. «Elle chante, danse, joue et est très féroce. Il est toujours très perfectionniste et réfléchit à sa prochaine étape ».

De son côté, la chanteuse a souligné qu’elle admirait profondément la voix de Manuelito, comme elle le dit affectueusement, ainsi que la persévérance et la persévérance dont il fait preuve dans tous les aspects de sa vie.

Ils ont également détaillé que lorsque l’on travaille sur un nouvel album, il est courant d’avoir des retours entre eux, et même de temps en temps inclure l’opinion de leurs enfants, qu’ils décrivent comme un couple de jeunes talentueux avec un excellent goût musical.

Pour célébrer leur amitié, ils donneront ensemble le concert Always Friends, qui peut être écouté en streaming ce samedi 22 mai à 20h30, via la plateforme E-Ticket.

Mijares a annoncé qu’ils partageraient la scène à tout moment et interpréteraient les chansons de chacun ensemble. Votre objectif est que le public puisse vraiment voir un spectacle ensemble et passer un bon moment en famille.