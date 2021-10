Lucero impressionne ses fans avec un relooking drastique

Lucero impressionne ses fans avec une cure de jouvence drastique | INSTAGRAM

En ce moment, Lucero participe en tant que juge au programme le challenger où elle est avec son ex-mari Mijares et aussi Itati Cantoral mais aujourd’hui, nous n’aborderons pas le chanteur célèbre pour cette participation mais pour le grand impact qu’elle a causé sur leurs réseaux sociaux en montrant qu’un changement de look très radical.

Si vous connaissez Lucero depuis des années, vous savez qu’il porte généralement un cheveux longs et brune bien qu’elle ait parfois tendance à changer de couleur, cependant, jamais dans notre vie nous ne l’avons observée avec les cheveux courts et c’est ce que nous avons pu voir à cette occasion.

C’est vrai, la célèbre femme l’a impressionnée 3,5 millions d’abonnés de Instagram partageant une image qu’elle clarifie depuis des années mais que beaucoup ont impressionné quand ils pensaient qu’elle était actuelle car elle apparaît avec un cheveux très courts et foncé.

“J’ai #LuceroTBT depuis” plusieurs mois “…

Qui se souvient quand je me suis coupé les cheveux pour en faire don dans cette émission de @teletonmexicooficial ?! « Ce qui signifie que c’est un retour en arrière ou un « regard en arrière ».

Bien que l’image ne soit pas récente car tout le monde pensait de cette façon, la plupart du public ne s’en souvenait pas, mais il y en avait que si vous le pouvez, ce look a été porté dans l’une des émissions du téléthon et en fait ils l’ont coupé pour les donner aux enfants qu’ils vont besoin de ça

Vous avez des milliers de likes et nous pouvons également voir que certains Célèbre Certains sont venus interagir avec la publication, certains laissant leurs commentaires et d’autres simplement avec leurs likes.

Bien sûr le nombre de interactions continue de croître et les compliments ont été immédiats, en fait il existe de nombreux écrits où tout le monde croyait que c’était quelque chose de très récent.



Lucero revient sur le moment où il s’est coupé les cheveux pour en faire don au Téléthon.

Bien sûr, les vrais fans considèrent cette image comme totalement emblématique. Dans sa carrière, il a montré que malgré à quel point il aimait porter ses cheveux longs, il donnerait tout pour aider les autres.

Qu’elle ne se souvienne pas d’avoir regardé le téléthon depuis chez elle et d’avoir observé comment Lucero a donné vie au programme, en plus de collecter des fonds, elle a toujours été une excellente hôtesse et a eu une merveilleuse façon de se déplacer et de nous convaincre d’aider comme elle.

De plus, on peut aussi l’observer et l’entendre chanter à plusieurs reprises sur ces scènes, chaque année c’était l’occasion de profiter de sa présence sur nos télévisions.