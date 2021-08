Lucero “La Loba” Acosta revient à Combate Global le vendredi 6 août

in

NOUVEAU YORK – 3 août 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui une carte de combat complète de huit combats d’arts martiaux mixtes (MMA), en direct sur Paramount + le vendredi 6 août de Miami, en Floride.

La couverture en direct de Paramount + commencera par une pré-émission de Global Combate à 22h30 HE / 21h30 CT, et se poursuivra avec l’action de combat en direct, à partir de 23h00 HE / 22h00 CT.

Pour la deuxième semaine consécutive, l’invitée spéciale Valerie Loureda rejoindra l’annonceur play-by-play Max Bretos et la commentatrice couleur Julianna Peña et racontera toute l’action en direct sur Paramount +.

De plus, la couverture de Combate de cette semaine est complétée sur CBS Sports Network avec l’émission récapitulative d’une heure le jeudi 5 août (21 h 00 HE) mettant en évidence l’action de la semaine dernière.

Dans l’action de combat de carte principale en vedette, Plateaux Ricky (13-5) de Brick, NJ via Coconut Creek, Floride. Fera ses débuts dans Combate Global dans un concours de poids coq (135 livres) contre Terry “Le Duc” Barthélemy (7-4) de Frederick, Maryland.

Une paire de parvenus invaincus – Eric Alequin (4-0) de West Palm Beach, Floride et Daniel Sanchez (2-0) de Mexico, Mexique – risqueront leurs records respectifs et sans tache les uns contre les autres lorsqu’ils entreront en collision au poids welter (170 livres).

Dans une affaire de poids mouche féminin (125 livres), Lucero “La Loba” Acosta (2-1) de Tijuana, C.-B., Mexique via El Centro, Californie. va se battre Manteaux Chantel (1-1) d’Overland Park, Kan.

Une inclinaison de poids variable de 140 livres s’enfoncera Carlos “Le Loup” Rivera (13-4) de Mexico contre José “Stimatik” Avalos (5-2) de Parlier, Californie.

Claudio Ledesma (16-9) de Denville, NJ affrontera Wascar “La Avispa” Cruz (11-7) de la République dominicaine via Miami au poids mouche.

Ceinture noire invaincue de Jiu-Jitsu Brésilien Escobar Levi (1-0) de Tucson, Arizona. fera son retour très attendu à l’action Combate Global dans un concours de poids de 160 livres contre Mario Lopez (0-0) de Los Angeles, Californie.

Dans une inclinaison de poids de paille pour femmes (115 livres), Montoya au jasmin (0-0) de Denver, Colorado. fera ses débuts professionnels en face Carolynn Cordoue (0-1) de Mexico.

Brahyane Zurcher (1-0) de Las Vegas, Nevada se réunira Tyler Histon (0-0) de Yuma, Arizona. au poids plume (145 livres).