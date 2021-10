Lucero parle de ses flatulences dans « Siempre en Domingo » | Instagram

Le beau chanteur Lucero a enfin et pour la première fois parlé de sa fameuse flatulence en Toujours le dimanche avec Raúl Velasco, sans doute l’un de ses moments les plus embarrassants, mais qui l’a rendu si viral.

Le célèbre « Petite amie d’amérique« , a parlé pour la première fois de l’un des épisodes les plus embarrassants de sa carrière artistique, dans lequel on lui a attribué un flatulence qui a été diffusée à l’échelle nationale lors d’une de ses apparitions dans la célèbre émission « Siempre en Domingo », de Raul Velasco.

Pendant ce programme, elle était dans son costume noir, habillée en charro, chantant une chanson de ranchera et à la fin, quand ils ont ouvert son micro pour dire merci, elle s’est penchée pour remercier.

Et mon micro – je vous jure sur mes enfants – rose avec le boutonnage de mon costume, faisant un bruit genre rrrrrr.

Bien sûr, à ce moment-là, absolument personne n’avait compris ce qui s’était passé, mais le lendemain, ce serait son anniversaire et le public a commencé à chanter « Las mañanitas », auquel elle a commencé à pleurer.

Puis Raúl Velasco s’est approché de moi et m’a dit: « Ne vous inquiétez pas, nous vous comprenons parfaitement », a déclaré Lucerito, amusé par l’anecdote, mais surpris par la signification de l’événement.

Il convient de noter que la mère de Lucerito Mijares a révélé qu’à ce moment-là elle pensait que les paroles de Velasco avaient à voir avec l’émotion qu’elle avait exprimée devant les « Mañanitas », cependant, elle avait tort.

Je pensais qu’il voulait dire qu’il comprenait que je voulais pleurer, à cause de l’émotion, mais les gens pensaient que Raúl excusait le jeu de mots et je ne comprenais plus ce qui se passait. »