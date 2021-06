Lucero révèle qu’elle a refusé une excellente opportunité d’emploi pour la maternité

C’est alors que Lucero a réalisé qu’au-delà de sa carrière, ce qu’elle souhaitait le plus était de fonder une famille. “Ce n’est pas pour moi, j’ai dit : ‘Merci, j’adore l’idée, ça a l’air merveilleux’, et peut-être que (cette proposition) aurait radicalement changé ma carrière, je me serais beaucoup mieux positionné, je ne sais pas. .. Je n’ai pas renoncé à avoir des enfants”, a déclaré l’interprète.

Lucero et ses enfants ont accompagné Mijares dans le concert célébrant ses 30 ans d’expérience. (Twitter)

«Au final, (Mijares et moi) avions prévu d’avoir toute une famille. Aujourd’hui, nous avons deux merveilleux enfants, José Manuel qui a 19 ans et Lucerito qui a 16 ans. Nous ne sommes pas encore mariés, nous avons divorcé d’une manière super intelligente, normale, civique et bonne, et nous continuons à être amis et nous respectons chacun l’autre, et on prend soin les uns des autres et on s’aime.” a reconnu la chanteuse.

Au cours de l’entretien, Lucero a clairement indiqué qu’il n’y avait rien de plus important pour elle que sa famille.

« Mais allez, pour moi, la famille est la chose la plus importante au monde. Je m’en fiche – et regardez comment j’adore mon public et le respecte profondément – mais cela ne me dérangerait pas s’ils me disaient : ” tu ne seras jamais célèbre… ou ta famille ou ta (célébrité) ‘… Ma famille c’est avant tout. Mes enfants sont ma seule priorité. Je donnerais ma vie pour eux », a-t-il assuré. “La famille est ce qui nous remplit vraiment de fondations pour continuer à grandir et à évoluer, c’est notre soutien, notre pilier”, a-t-il ajouté.