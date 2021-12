Lucha Villa et le chef du cartel de Guadalajara avaient une relation, selon le livre d’Anabel Hernández

La chanteuse Lucha Villa et Ernesto Fonseca, chef du cartel de Guadalajara, avaient une relation, selon le livre d’Anabel Hernández, « Emma et les autres dames du narco ».

L’œuvre, qui a basculé au milieu du spectacle, raconte une rencontre présumée entre Lucha Villa et le capo dit ‘Don Neto’, à l’issue de laquelle le chanteur est sorti plein de bijoux :

Lucha Villa et ‘Don Neto’ auraient eu une relation alors qu’elle était déjà une superstar

Luz Elena Ruiz Bejarano, mieux connue sous le nom de Lucha Villa, est une actrice et chanteuse, qui est devenue l’une des plus importantes interprètes de musique ranchera au Mexique.

Malgré cela, Lucha Villa se serait retrouvée impliquée avec le chef du cartel de Guadalajara au milieu des années 1980, alors qu’elle avait environ 48 ans.

Dans une interview pour la plateforme La Octava, la journaliste Anabel Hernández a souligné que la relation entre Lucha Villa et le capo se serait produite au sommet de sa carrière :

« Les témoins sont là, qui étaient des escortes de ‘Don Neto’, de Rafael Caro Quintero, qui sont mentionnés dans le livre, comment voyez-vous comment Lucha Villa arrive, Lucha Villa quand c’était déjà Lucha Villa… c’était déjà la super chanteuse, qui peut-on douter du talent de Lucha Villa ? »

Lucha Villa est partie « avec des émeraudes dans les oreilles » après avoir rencontré le cartel de Guadalajara, selon un témoin

Hernández souligne dans son livre qu’un des gardes du corps du capo lui a dit qu’il avait témoigné lorsque Lucha Villa est venue lui rendre visite et qu’ils se sont enfermés dans une pièce pendant plusieurs heures.

En partant, Lucha Villa était couverte des cadeaux luxueux que ‘Don Neto’ lui aurait offerts pour la conquérir, Anabel Hernández a déclaré à La Octava :

« (Ils l’ont vue) y entrer et avec Don Neto et en ressortir avec des émeraudes dans les oreilles et sur les menottes de ses mains comme des bracelets. »