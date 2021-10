Luchiano Lewis écope de 9 ans de prison à vie pour le meurtre de Tessa Majors

Un adolescent de New York a été condamné jeudi à au moins neuf ans de prison pour le meurtre de Tessa Majors.

Luchiano Lewis, 16 ans, risque la prison à vie après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré et de vol qualifié. Au cours du procès, les procureurs ont déclaré, et un jury a estimé, que Lewis tenait Majors dans une prise de tête pendant qu’un autre adolescent la poignardait.

Majors avait 18 ans et était étudiante de première année au Barnard College – une école privée pour femmes qui est techniquement une annexe de l’Université de Columbia, bien qu’elle conserve une autonomie juridique, financière et hégémonique – lorsqu’elle a été poignardée à mort à Morningside Park en décembre 2019.

Lewis a admis sa culpabilité légale en septembre de cette année, mais a souligné qu’il n’était pas réellement la personne qui avait poignardé les majors à mort, insistant sur le fait qu’il n’était qu’une partie d’un vol qui a horriblement mal tourné.

Au lieu de cela, l’adolescent a imputé la responsabilité de la violence meurtrière à son coaccusé, âgé de 16 ans. Rashaun Tisserand.

« Je ne sais pas exactement où nous étions tous les trois lorsque Rashaun a poignardé Tessa Majors parce qu’il s’est battu avec elle à deux endroits différents : près de l’arbre quand nous l’avons vue pour la première fois, puis à nouveau au bas des grands escaliers qui vont et viennent. « , a déclaré Lewis, selon le New York Daily News, « mais à un moment donné, j’ai vu des plumes sortir de sa veste lorsque nous étions au bas des grands escaliers qui vont et viennent. Je sais que Rashaun avait un couteau cette nuit-là.

« Je supposais que Rashaun avait un couteau sur lui, mais l’utilisation d’un couteau ne faisait pas partie de notre plan », a poursuivi Lewis – ajoutant que lorsqu’elle a été attaquée, les majors ont crié: « Essayez-vous sérieusement de me voler? » avant de lui crier « lâche ».

Juge Robert Mandelbaum a qualifié l’affaire de « tragique et insensée » et a noté que Majors avait été « abattue avant même qu’elle n’ait eu la chance de vivre », selon les reportages de la salle d’audience de WNBC. Myles N. Miller.

Dans une vidéo montrée par les procureurs, Majors est vue en train d’être poignardée au cœur avant de tomber face contre terre sur le trottoir d’un parc.

« Ce n’est pas une aberration », a ajouté le juge, faisant référence à une attaque présumée à laquelle Lewis aurait participé alors qu’il se trouvait dans un centre de détention pour jeunes le 4 juillet de cette année. « L’accusé n’a tiré aucune leçon de son expérience dans cette affaire. »

Dans une allocution, cependant, Lewis a exprimé quelques remords.

« Je ne viens pas ici devant vous aujourd’hui en tant que garçon, mais en tant qu’humain », a-t-il déclaré. « Je suis ici aujourd’hui pour accepter ma pénalité. Papa, je suis désolé de t’avoir laissé tomber.

Une déclaration de la victime de la famille Majors a également été lue à haute voix au cours de la procédure.

« Le 11 décembre 2019, les espoirs et les rêves de notre fille Tessa ont pris fin », indique le communiqué. « Nos cœurs se serrent lorsque nous regardons les amis de Tessa retourner à l’école, se produire lors de concerts, commencer de nouveaux emplois et vivre des choses que notre famille ne connaîtra jamais. »

Majors était un étudiant en journalisme qui jouait de la basse dans un groupe. Un rêve pour de nombreux artistes, elle venait de jouer son premier spectacle à New York un peu plus de deux mois avant de disparaître pour toujours.

Le meurtre a scandalisé la communauté et la ville en général. La couverture de la mort de Majors est devenue un point d’éclair pour diverses causes et convictions politiques en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment l’âge décidément jeune de ses agresseurs ainsi que l’attention accordée à l’histoire à la lumière de la baisse constante de la criminalité dans la Big Apple au cours des années précédentes. .

Pour compliquer encore les choses, Ed Mullins, la chef récemment à la retraite de l’un des plus grands syndicats de police de New York, la Sergeants Benevolent Association, a semblé blâmer les majors pour sa propre mort en disant qu’elle essayait d’acheter de la marijuana dans le parc.

« Pensez aux parents de Tessa, à ses amis », maire Bill de Blasio dit en réponse. « C’est sans cœur. C’est exaspérant. Nous ne faisons pas honte aux victimes dans cette ville.

Mullins a affirmé que ses mots étaient « tordus ».

La date du procès de Weaver devrait être fixée la semaine prochaine, selon le New York Times. Il a plaidé non coupable des accusations de meurtre et de vol qualifié.

[image via David Dee Delgado/.]

