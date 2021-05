Lucho Borrego attaqué pour avoir critiqué Géraldine Bazan

. Ils attaquent Lucho Borrego de «Suelta la Sopa» pour avoir attaqué Geraldine Bazan

Il y a quelques jours, Geraldine Bazan a publiquement dénoncé son sentiment de harcèlement par l’émission télévisée “Suelta la sopa”, quelques jours à peine après que l’actrice Sherlyn ait également attaqué l’émission Telemundo pour avoir répandu des ragots sur le père présumé de son bébé, qu’il a décrit comme violence contre la femme et violence contre son enfant.

Et bien que les chefs d’orchestre du programme susmentionné soient sortis pour se défendre contre les accusations de l’ex-femme de Gabriel Soto, qui prétend en avoir marre d’être toujours posé des questions liées au père de ses filles, cette fois Lucho Borrego a rallumé le feu de joie avec une comparaison qui a agacé de nombreux internautes.

L’animatrice de «Suelta la sopa» a attaqué Geraldine Bazan pour s’être plainte en disant qu’elle se sentait harcelée par l’émission de télévision, et a utilisé Chiquis Rivera comme exemple, comme exemple de la façon dont une célébrité devrait se comporter lorsqu’elle interrogez tout le temps sur quelque chose que vous n’aimez pas.

Borrego est allé plus loin et a déclaré que, contrairement à l’actrice de feuilleton, la chanteuse a la «classe» d’une célébrité.

«Jorge Bernal vit amoureux de Chiquis Rivera et nous aussi, surtout quand il doit toucher des chapitres et des sections de sa vie, qui peut être si inconfortable, comme le sujet de son ex-partenaire, son ex-mari, Lorenzo Méndez continue être. Et je veux faire un parallèle, je veux faire la réservation, car malgré l’inconfort que peut avoir Chiquis Rivera, il a toujours le détail de répondre par un mot gentil, même souriant, quand il ne ressent pas ça », Borrego a commencé.

«Et je veux faire le parallèle avec notre amie Géraldine Bazan, qui étant elle aussi une personnalité publique, aussi publique que Chiquis Rivera, et qu’elle est liée, comme elle passera toute sa vie, au père de ses filles: Gabriel Soto, elle doit dire devant les caméras de télévision, qu’elle est harcelée. Messieurs, ce n’est pas du harcèlement et Chiquis Rivera fait la démonstration d’une classe. Il démontre la classe, la classe de ce que signifie être une personnalité publique », a-t-il ajouté.

Les propos du panéliste de Suelta la Sopa n’ont pas tardé à être mal reçus par ces internautes qui soutiennent les plaintes de Bazan et Sherlyn, auxquels Borrego n’a pas fait référence, et sur le compte Instagram de l’émission Telemundo, ils ont laissé plusieurs commentaires, où ils demandez à l’animateur d’être plus respectueux des sentiments de l’actrice mexicaine.

«Eh bien non, M. Lucho, ce ne serait pas la même chose que vous interrogiez Géraldine à propos de son ex, s’il s’était séparé d’elle comme n’importe quel couple normal. Vous le faites, putain, parce qu’il l’a trompée avec un autre et pour couronner le tout, vous lui posez des questions sur vous deux. C’est irrespectueux », a commenté un internaute agacé.

«Ça me donne l’impression qu’ils sont toujours en feu à cause de ce que Géraldine leur a répondu», «Laisse Géraldine tranquille», «Lucho, le problème c’est que tu prends toujours parti pour Gabriel et Irina, petit homme» et «🤮🤮tenaz ce Lucho. Certainement, mijo voir, pour voir qui d’autre attrape. Il a défendu le Ninel et regardez, prenez pour prendre. Maintenant, elle est une telle chiquis🤢 », ont commenté d’autres adeptes de Suelta la Sopa outragés par les propos de Borrego.

D’autres sont allés plus loin et se sont même moqués de l’animateur de télévision.

«Lucho, je suis stressé de voir comment tu t’habilles. Clown de Pim Pim. Et en plus de prétendre que vous avez le dernier mot et que vous les connaissez tous /// apprenez de votre partenaire Aylin, qui pense avec respect et esprit ouvert “, a déclaré un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté:

“Continue de parler de Chiquis, elle adore être aux nouvelles mais arrête de déranger Géraldine.”

L’ennui envers Lucho Borrego a augmenté avec la vidéo partagée sur l’Instagram officiel du programme et d’autres téléspectateurs ont déclaré: “Mais vous parlez beaucoup de tout le monde, cherchez du travail, sur la corde raide”, “Ne soyez pas si barbiers, si Chiquis a aussi dit son truc @sueltalasopatv. Ils ne peuvent pas faire plus pour bien paraître, elle ne les suit même pas ».

Et sur un ton d’indignation plus grand, montrant au programme qu’il y a de nombreux fans de l’émission qui insistent sur le fait que les plaintes de Geraldine Bazan sont justes, un autre utilisateur a déclaré: