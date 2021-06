Lucho récupère du crédit

24/06/2021 à 21:42 CEST

Le discours dans la Fédération espagnole de football n’a pas eu de fissures ou de portes à l’intérieur ou à l’extérieur. « Confiance maximale en Luis Enrique & rdquor ;, ont répété les responsables de la fédération sans même se mettre dans la peau du coup sûr qui aurait signifié l’élimination en phase de groupes de l’Eurocup. La victoire et l’image offerte contre la Slovaquie Elle a donné encore plus de solidité au projet fédérateur avec Lucho aux manettes. La pression médiatique a beaucoup baissé et la loi du résultat ne serait pas si sévère en cas de ne pas dépasser la vice-championne du monde, la Croatie, en huitièmes de finale.

Luis Enrique a gagné du crédit, notamment face aux plus critiques. Les mêmes qui n’ont pas supporté le fait que Sergio Ramos ou tout autre joueur madrilène n’ait pas été emmené ou qui sont désormais déterminés à faire valoir Marcos Llorente à tout prix. Lucho est fidèle à ses idées, mais avec une pointe de souplesse pour corriger une situation qui avait été mise en péril.

« Il fallait secouer & rdquor ;, a admis l’Asturien après le match. Je ne pouvais pas me plaindre de l’attitude des joueurs lors des deux premiers matchs, mais il manquait un plus qui a été acquis avec les quatre changements : Azpilicueta, Eric Garcia, Busquets et Sarabia.

TOUCHES DE BASE

Marcos Llorente, sans faute de sa part, était devenu un centre de controverse. Le secteur le plus critique de Luis Enrique a durement blâmé l’entraîneur pour l’avoir mis sur le côté. Llorente avait abandonné, mais un spécialiste né comme Azpilicueta a fait une lecture plus typique de qui connaît le métier. Il a sauvé la zone, a été énergique et a mesuré les montées.

Quelque chose de similaire s’est produit avec Eric García. Jouer à droite avec un défenseur central droitier a rendu le bloc plus confortable et a également amélioré les performances de Laporte à gauche. Eric est venu rester et Pau Torres reste en alternative sur l’axe.

Dans le cas de Busquets, son retrait était obligatoire et son intégration à l’équipe était essentielle. Et plus que pour sa qualité avec le ballon, pour la façon dont il a placé ses coéquipiers. La haute pression était plus efficace, avec lui étirant l’équipe, et l’équipement collectif a beaucoup mieux fonctionné.

La cerise sur le gâteau fut l’incorporation de Sarabia en attaque, qui a été entonné au fil des minutes et a participé à trois des cinq buts. Gerard Moreno et Morata ont continué en tant que duo offensif et peu à peu, ils se connaissent mieux sur le terrain.

PARLER AVEC FERRAN TORRES

Tout semble indiquer que Luis Enrique répétera le onze contre la Croatie lundi à Copenhague, avec précisément le seul doute de Sarabia. Lucho est également très satisfait de Ferran Torres, pour qui il voit un énorme potentiel. Hier à l’entraînement, il discutait seul avec lui en lui donnant des instructions et il a une grande confiance dans le joueur de Manchester City.

Ferran pourrait passer à l’attaque pour Sarabia ou encore pour Morata, qui est le joueur le plus désaccordé de l’équipe. Torres peut aussi s’adapter à la position du ‘neuf’ ou même permettre à Gerard Moreno de prendre la tête.

En tout cas, au-delà des slogans tactiques concrets, dans la Fédération, ils sont pleinement satisfaits du travail de Luis Enrique. Son président, Luis Rubiales, l’a signé pour changer de cycle et il l’accomplit. Les résultats peuvent prendre du temps, mais la sensation de régénération est indéniable.

Rubiales a réaffirmé sa confiance en l’Asturien après le match contre la Slovaquie : « Luis sera avec nous aussi longtemps qu’il le voudra, c’est le grand leader de l’équipe nationale & rdquor ;. Une déclaration sonore et claire. Le destin de cette sélection est marqué par les décisions de l’ex du Barça.