L’UCI adoucit la règle d’expulsion pour le lancement de tambours dans la gouttière

14/04/2021 à 16:23 CEST

.

Le Conseil du Cyclisme Professionnel (CCP) a décidé d’assouplir les sanctions pour le jet de bidons et de déchets en dehors des zones autorisées par l’organisation d’une course, évitant l’expulsion en premier lieu, comme cela s’est produit récemment pour les Suisses. Michael Schar dans le Tour des Flandres.

L’UCI et le CCP, composés de représentants des coureurs (CPA), des équipes (AIGCP) et des organisateurs (AIOCC) et en présence de l’association des équipes féminines et des coureuses, ont voté en faveur de l’ajustement des sanctions liées aux la nouvelle réglementation.

Dans les courses d’une journée, la première infraction sera sanctionnée par une amende et le retrait des points UCI, tandis qu’une deuxième infraction entraînera la disqualification du coureur fautif.

Le règlement prévoyait auparavant une amende, le retrait des points UCI et la disqualification immédiate de la première infraction.

Dans les courses par étapes, la première infraction sera sanctionnée par une amende et le retrait des points UCI, la seconde entraînera une pénalité de temps (1 minute) et la troisième entraînera la disqualification.

Le règlement prévoyait auparavant une amende, le retrait des points UCI et une pénalité de 30 secondes pour la première infraction, 2 minutes pour la deuxième infraction et la disqualification pour la troisième.

Toutes les parties prenantes ont approuvé ces nouvelles mesures, considérant qu’elles améliorent la sécurité des cyclistes et renforcent la responsabilité environnementale du cyclisme.

Les mesures discutées lors de la réunion entreront en vigueur le samedi 17 avril.

L’UCI précise que les amendes perçues seront utilisées exclusivement pour financer la stratégie environnementale de l’UCI. Discuté lors du comité de pilotage en février 2021, ce dernier sera officialisé lors du comité de pilotage en septembre 2021.