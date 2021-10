L’UCI confirme que la Coupe du monde de cyclisme virtuelle se tiendra en février sur la plateforme Zwift

11/10/2021 à 17h01 CEST

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a confirmé ce lundi que Zwift, la plateforme mondiale de fitness en ligne, accueillera à nouveau le Championnat du monde de cyclisme Esports 2022 dans sa deuxième édition.

Le concours aura lieu le 26 février 2022. Comme nouveauté, cette année le parcours dans Zwift va de Watopia, la carte principale de la dernière édition, à la carte de New York. C’est une carte conçue autour de l’emblématique Central Park, qui transporte les cyclistes, mais aussi le public, 100 ans dans le futur en pédalant sur des routes de verre surélevées et avec Manhattan à l’horizon.

Les participants s’attaqueront au parcours du Knickerbocker, un parcours exigeant digne du Championnat du Monde Cyclisme Esports UCI. Les routes vallonnées et les pentes accidentées rendront le test très sélectif.

L’élite masculine et féminine effectuera deux tours complets d’un circuit de 22,5 km avant de terminer au sommet du KOM à New York, une montée de 1,4 km avec une pente moyenne de 6,1% et des rampes allant jusqu’à The 17%.

Au total, les cyclistes parcourront 54,9 km et 944 mètres de dénivelé positif. Le nombre de places, la distance de la course, le prix économique et l’impact médiatique, c’est-à-dire le temps de diffusion, seront les mêmes pour la catégorie masculine que pour la catégorie féminine.

« Je suis ravi d’annoncer le deuxième Championnat du Monde Cyclisme Esports UCI après le succès de l’année dernière » explique David Lappartient, président de l’UCI. » L’événement Olympic Virtual Series, qui s’est tenu plus tôt cette année, a démontré que le cyclisme virtuel a la capacité de stimuler la participation au cyclisme mondial. Le Championnat du monde de cette année sera également une nouvelle opportunité pour les stars émergentes de l’esport. , car ils pourront aspirer à rivaliser avec des noms bien connus du peloton UCI World Tour & rdquor;.

Le Championnat du Monde Cyclisme Esports UCI 2022 promet d’être l’un des championnats du monde les plus accessibles à ce jour, avec un nouveau format de qualification ouvert aux membres de la communauté. Cinq épreuves de qualification continentale seront organisées, qui permettront d’accéder au Championnat du Monde Cyclisme Esports UCI 2022. Les qualifications continentales auront lieu les 27 et 28 novembre 2021 pour les candidats d’Océanie, d’Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Les cinq premiers de chaque course participeront au Championnat du Monde Cyclisme Esports UCI 2022 par leur fédération nationale respective.

En outre, L’UCI accordera également des invitations à 23 Fédérations Nationales. Les places seront réparties en fonction de la taille de la communauté Cycling Esports, compte tenu également du talent qui existe parmi les cyclistes esports et du classement UCI du cyclisme sur route, dans chaque fédération. D’autres critères garantiront que les cinq continents sont représentés tant pour les femmes que pour les hommes, et que le nombre de places disponibles est le même pour les deux sexes. Plus d’informations sur la façon de classer ici.

« Je suis ravi que ce nouveau parcours soit proposé aux coureurs communautaires », déclare Eric Min, PDG et co-fondateur de Zwift. « Le cyclisme virtuel est né de la course communautaire et n’est pas différent de toute autre discipline d’esport. En fait, c’est au sein de cette communauté que réside la plupart des talents.. L’esport cycliste est une nouvelle discipline et compétence dans laquelle la tactique et l’expérience jouent un rôle très important. Je pense vraiment que nous créons l’une des compétitions les plus accessibles. »

Les participants reviendront pour concourir complètement à distance depuis leurs propres résidences ou bases d’entraînement. Les Zwift PowerUps, qui sont un bonus supplémentaire pouvant être gagné pour améliorer les performances ou le score, seront disponibles à la fois lors des qualifications continentales et du championnat. Les vainqueurs des deux courses recevront le maillot arc-en-ciel UCI Cycling Esports souhaité, qui sera livré virtuellement, mais aussi physiquement afin que les cyclistes puissent le porter lors des compétitions esports de la saison prochaine.