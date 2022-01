Lucia Bronzetti bat la joueuse de tennis Abbie Myers au tour de qualification

02/01/2022 à 06:15 CET

Le joueur italien Lucie Bronzetti, numéro 148 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et onze minutes par 6-4 et 6-1 à Abbie Myers, joueuse de tennis australienne, numéro 439 de la WTA, lors du tour préliminaire qualificatif du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Adélaïde.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) comporte une phase d’accès préliminaire où les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles pour se qualifier et participer au tournoi officiel. Au cours de cette phase spécifique, un total de 48 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée de 24 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les joueurs invités. De même, il se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur.