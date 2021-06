Lucía García et Nahikari, victimes des matchs amicaux du Rouge

04/06/21 à 19:21 CEST

Après la récente décharge de Jenni Hermoso en raison d’une blessure au mollet de la jambe gauche, deux autres footballeurs Ils ne pourront pas assister à l’appel : Lucia García et Nahikari. A la place, Athenea del Castillo -del Deportivo- et Amaiur de la Real Sociedad seront présents.

Le footballeur de l’Athletic est absent pour l’appel et aussi pour le match qui allait se jouer contre Levante ce dimanche. Vous avez une déchirure dans votre muscle fessier, et bien que son évolution soit remarquable, il est trop tôt pour revenir sur les terrains de jeux. Nahikari, pour cause de blessure, ne pourra pas non plus être présent dans l’appel qui aura lieu du 7 au 14 juin, ni dans le match que la Real Sociedad jouera contre le Real Madrid ce jour.

Peste de blessés au Pays basque

En plus de la panne de Lucía García, l’Athletic a annoncé cinq autres victimes pour ce week-end: Aucun d’entre eux ne pourra jouer le match de samedi contre Levante. Irène souffre d’une blessure au droit antérieur de la jambe gauche; Ibanez une blessure au rectus antérieur de la jambe droite; Uriarte un ligament croisé tendu au genou gauche, et bien qu’il ait commencé sa rééducation, il sera absent jusqu’à la fin de la saison. Marta Perea vous avez une entorse modérée à la cheville droite et Erika vazquez a une sciatique.

La situation de la Royal Society est similaire. En plus de la blessure susmentionnée à Nahikari, tils ne seront pas disponibles contre le Real Madrid non plus Maddi, Iraia, Adriana et Bárbara. Natalia a expliqué lors d’une conférence de presse qu’il pourrait même y avoir “d’autres victimes”.