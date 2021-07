Lucía Méndez assure qu’elle a eu une rencontre avec Quetzalcóatl et a des preuves pour le prouver – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Dans la vidéo Lucie Mendez souligné en profitant de sa visite dans les montagnes entourant le volcan Popocatepetl pour demander la permission de Quetzalcoatl pour évoquer son thème ‘Ollín del amor’.

“Je me tiens au milieu et dis ‘Quetzalcóatl, s’il vous plaît ! Donnez-moi la permission de retirer ça'” LUCÍA MÉNDEZ

D’accord avec Lucie Mendez si vous aviez une réponse de Quetzalcoatl. Il a également souligné que pour les incroyants, il a des preuves de sa rencontre avec le dieu.

« Vous n’allez pas le croire, c’est documenté, un aigle est arrivé, s’est tenu devant moi, a passé 16 secondes à me regarder, est parti, a pris son envol et est parti ; Et puis Mariano, le meilleur historien du Mexique, s’est retourné et m’a dit, maintenant vous pouvez obtenir le ‘Ollín del amor’ ”LUCÍA MÉNDEZ