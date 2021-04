Lucía Méndez dénonce Gordo de Molina pour harcèlement sexuel

. Lucía Méndez dénonce qu’El Gordo de Molina l’a touchée abusivement: [VIDEO]

De nombreuses Latinas célèbres ont été victimes d’abus sexuels et d’attouchements de la part d’autres célébrités, qui ont osé le dénoncer publiquement. Et cette fois, après que l’émission YouTube Chisme No Like a montré une vidéo d’il y a des années dans laquelle on voit clairement comment Raúl de Molina attrape les fesses de Lucía Méndez à l’antenne, l’actrice et chanteuse mexicaine a dénoncé qu’elle était effectivement victime d’un acte de harcèlement par le soi-disant Gordo de Molina.

La protagoniste de la telenovela “Colorina” s’est entretenue avec les animateurs Javier Ceriani et Elisa Beristain, et là, elle a non seulement confirmé qu’elle avait été touchée par le présentateur de l’émission télévisée El Gordo y la Flaca, mais a également donné des détails sur ce qui s’était passé .

EXCLUSIF! LUCÍA MENDEZ DENONCE GORDO DE MOLINA! PARCE D’UNE POINTE INDECOREUSE – IL A SOUFFRÉ D’ABUS – CNL Lucia Mendez ne reste pas silencieuse et bien qu’elle se souvient du moment inconfortable qu’elle a vécu dans le programme Gordo y la Flaca, à tâtons par Raúl de Molina. #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #ntentertainment #show #farandula #memedeldia #showbusiness #lovienchismenolike #rauldemolina #luciamendez Gossip Memberships No Like youtube.com/channel/UC5RCgk9xFZhnX19 pour les sponsors … : 43Z

«(Quand c’est arrivé) je lui ai dit: ‘Hé, gros homme, qu’est-ce qui ne va pas avec toi? Quoi de neuf? (et l’animateur a répondu): «non, non, rien, c’est une blague». Voici comment c’est arrivé. Je me souviens parfaitement du moment où il a attrapé mes bulles. Je suis honnête, je n’ai rien fait (à ce moment-là), mais quand les coupures sont survenues, j’ai dit: pourquoi si commandé? Qu’est-ce qu’il y a de gros? Je ne m’entends pas comme ça. “Non, c’est une blague”, m’a-t-il dit “, a déclaré l’interprète de Heart of stone.

Avant la révélation de Lucía Méndez, Elsa Beristain a pointé du doigt Gordo de Molina et a déclaré: “S’il avait eu les paltalonsotes pour le faire à une diva du Mexique et d’Amérique latine, imaginez les femmes qui sont entrées dans le jacuzzi avec lui, que se serait-il passé “.

Le gros homme de Molina en difficulté et Lucía Méndez se souvient comment “toqueteo” | Giros Michoacán Raúl de Molina a été impliqué dans la controverse après que la chanteuse Lucía Méndez ait mentionné quand l’animatrice de télévision l’a “touchée”. # GirosMichoacán # Canal13Michoacán Amusez-vous dans le meilleur programme de magazines de tout l’état du Michoacán avec Andy Guillaumin, Alex Herrera et Kathya Quintero à Giros Michoacán. Du lundi au vendredi… 2021-04-23T19: 15: 01Z

Lucía Méndez prometió que pronto hará un programa sobre el movimiento #Meetoo latino, del que ya forma parte como víctima de abusos y recordando el incidente con el conductor de Univisión, insistió en que le causó mucha molestia, pero De Molina quiso salirse diciendo que era une blague.

«Il s’est excusé. Je suis devenu très en colère, très bouleversé, et cela allait me montrer. Il a dit ‘pardonne-moi Lucia. C’était une blague “… et plus tard je suis parti et je n’ai pas vu El Gordo ou quoi que ce soit depuis longtemps”, a ajouté le chanteur. “Très mal. Je me sens mal, car ce n’est pas un beau moment, ni pour lui ni pour moi, et ce n’est définitivement pas agréable, évidemment ».

L’interprète a été catégorique et a averti: «J’explique définitivement ce que c’était. Et oui, c’était irrespectueux, évidemment. Mais je vous dis qu’il m’a demandé pardon et que cela m’est arrivé (l’abus). Face aux faits, vous ne pouvez pas dire que ce n’est pas vrai. Toute ma vie, j’ai été honnête et c’est arrivé, c’est dégoûtant. M’impressionne. Je ne sais pas ce qui se passe dans l’humanité, et à chaque fois nous sommes plus surpris par plus de choses.

La plainte de Lucía Méndez survient après que la chanteuse Virggi López ait également dénoncé que lorsqu’elle a assisté au programme El Gordo y la Flaca dans le célèbre segment Jacuzzi, la Cubaine a touché les fesses de la jeune femme à trois reprises.

RAÚL DE MOLINA est accusé de passer sur READY au JACUZZI | Potins en direct El Gordo de Molina a une forte accusation de Virggi López qui assure qu’il a été approché par le présentateur dans son programme en direct. Ne manquez pas le spectacle en direct sur EstrellaTV à 16h / 3C avec des informations exclusives. Trouvez EstrellaTV dans votre ville: estrellatv.com/tv-estaciones/ Elisa Beristain / elisa beristain Javier Ceriani /… 2021-04-20T18: 00: 08Z

La chanteuse a assuré que la situation était si inconfortable, et même si au début elle pensait que c’était un accident, elle a vu comment l’animateur l’a fait à nouveau, donc à la fin du spectacle, il a fui le studio et n’est pas revenu, malgré cela. a été invité à nouveau.

Malgré le scandale engendré par la plainte de Lucía Méndez et Virggi contre Gordo de Molina et le rejet que ce comportement a suscité dans les réseaux, le Cubain n’a pas évoqué la question et a gardé le silence.

La dernière publication qu’il a mise sur son Instagram montre qu’il est en vacances à Washington, fêtant avec sa femme, le 21e anniversaire de sa fille, mais il n’a pas évoqué Lucía Méndez.

Certains de ses fans l’ont même interrogé sur la plainte et lui ont demandé de confronter ce que le programme de divertissement rapportait. “X que tu la tais un potin NON COMME NOUS NE ALLONS PAS LA FERMER” et “Raul nous parle du jacuzzi est-ce vrai ???”, étaient quelques-uns des commentaires sur le sujet que les adeptes de Gordo de Molina ont lancés sur leurs réseaux.