Lucía Méndez s’inscrit au talk-show

La chanteuse et actrice Lucía Méndez a fait une émission en direct sur Instagram, où elle a montré une partie de son environnement professionnel et familial.

Pendant un peu plus de 15 minutes, il a partagé, entre autres nouvelles, la première de son talk-show. « Beaucoup de surprises sont à venir, mon programme arrive, présente Lucía Méndez, le 15 avril sera le début et nous avons des gens très intéressants, de nombreux communicateurs, rappelez-vous que maintenant les communicateurs de réseaux et de télévision apportent comme une guerre et je vais avoir le privilège de les interviewer. «

Il a annoncé qu’il interviewerait, entre autres, «Frida Sofía, Andrés García, Gustavo Adolfo Infante, mon compatriote Origel, que j’aime de tout mon cœur, Mariana Seoane, je ne veux pas révéler grand-chose, pour le rendre surprenant. «

Sur le plan personnel, il a commenté les photos de sa petite-fille Victoria que son fils et père du petit Pedro Antonio ont partagées ce mercredi. « Je n’ai pas osé, je respecte beaucoup ça et aujourd’hui Victoria est sortie, ma petite-fille, ma fille , ce que j’aime le plus dans la vie, je la vois belle, que puis-je vous dire, elle ressemble beaucoup à Pedro Antonio quand il était bébé et il a aussi beaucoup de Maria (la mère du bébé qui a eu trois mois le 31 mars) parce qu’elle est blonde, je suis très excité qu’ils la rencontrent, pour la montrer au public, aux médias, surtout en comprenant que je ne savais pas ce qu’est l’amour de grand-mère et que la vérité est quelque chose qui sort de l’ordinaire « .

Il a indiqué qu’il se rendra en Argentine, où il recevra un prix pour sa carrière et offrira un concert qui comprendra sa nouvelle chanson, Your party is over.

Durante la transmisión, Lucía Méndez relató que ella le regaló su primer vestido de diseñador a Selena, quien iba a grabar un comercial y no llegó su vestuario, gesto que la cantante de tex mex (fallecida un 31 de marzo), le agradeció después públicamente dans un concert. Et en ce qui concerne les grands chiffres, il a déclaré que le 8 avril « quelque chose de très important va se passer pour les fans de María Félix ». Puisque le mot «photographies» lui a échappé, il pourrait s’agir d’un hommage photographique à la Doña.

Vers la fin du lien en direct d’un peu plus de 15 minutes, elle a révélé qu’elle était déjà vaccinée aux États-Unis et a invité ses adeptes à se faire vacciner également; « Je respecte ceux qui n’y croient pas, mais je pense que c’est une forme de sécurité de pouvoir avancer, réactiver l’économie, être plus calme, même si nous continuons à prendre soin de nous. »

Son attachée de presse, Vicky López, était en charge de la caméra lors de ce qui semblait être une séance photo, dans un grand jardin, avec Lucia habillée de rouge et parfaitement peignée et maquillée.

Le styliste Aldo Rendón l’a accompagnée, a félicité l’artiste «iconique», «l’une des vraies reines de l’image»; le coiffeur Jorge Beltrán, qui a exprimé sa gratitude car «c’est sans aucun doute l’artiste qui m’a ouvert de nombreuses portes»; le photographe Uriel Santana, qui a rappelé que Lucía Méndez était «celle qui m’avait conduit au début, quand j’étais un gamin que personne ne croyait en moi» et Javier de la Rosa, qui s’occupe de son maquillage de la telenovela Trestimes Sofía et a partagé que pour l’occasion, il n’a rien fait de plus que «exalter la beauté qu’il a, avec ce visage parfait».