Lucianne Goldberg : Où est l’agent littéraire aujourd’hui ?

Lucianne Goldberg, une agente littéraire conservatrice qui a joué un rôle majeur dans le scandale Bill Clinton / Monica Lewinsky parce qu’elle a exhorté la responsable du Pentagone Linda Tripp à enregistrer ses conversations avec Lewinsky au sujet du président. Le rôle de Goldberg dans la saga a été ressuscité par ABC en 2019 dans un documentaire de deux heures intitulé Truth and Lies, et il joue un rôle clé dans la nouvelle série FX, Impeachment: American Crime Story, qui relate la saga Lewinsky, Tripp. et le Président.

Elle était un agent littéraire conservateur à l’époque. “Dans les années 1980 et 1990, Goldberg a fait la promotion de plusieurs livres révélateurs du Parti conservateur, tels que” Senatorial Privilege: The Chappaquiddick Cover-up par Leo Damore “, a écrit PBS.

Où est Lucianne Goldberg aujourd’hui ? Comment s’est passée votre vie depuis le drame de Clinton ?

Lucianne Goldberg est rédactrice d’un forum web qui complète les articles de presse

Goldberg dirige un forum d’actualités conservateur sur Lucianne.com qui est un résumé d’articles qu’elle considère comme “à lire absolument”.

Il est toujours actif. Par exemple, le 7 septembre, il présentait des titres tels que « Biden AG Merrick Garland s’engage à lutter contre la loi pro-vie du Texas » et « Les talibans peignent des peintures murales humiliantes à l’ancienne ambassade des États-Unis en Afghanistan. Merci, Joe Biden.”

Votre site Web s’appelle une « salle de presse ».

“Le forum d’actualités Lucianne.Com est une salle de rédaction, PAS un salon”, peut-on lire. Veuillez ne publier que des articles d’actualité, des chroniques et des commentaires provenant de journaux, de magazines et/ou de sites Web d’actualités en ligne légitimes. Nous préférons les articles qui n’ont pas plus de 48 heures – – – à moins qu’un article plus ancien ne serve de base vitale à un article actuellement publié.”

Elle a critiqué les Clinton au fil des ans. En 2017, il a critiqué Hillary Clinton, écrivant : « L’un des mystères persistants de la politique aujourd’hui n’est pas pourquoi les gens n’aiment pas Hillary Clinton, mais pourquoi ils l’aiment. Elle est ennuyante. Elle n’est pas drôle. Elle est méchante et amère. Vous ne le comprenez pas ». Elle a également écrit : « Oh mon Dieu. Charles Blow du NYT dit que nous ne pouvons pas être son ami si nous aimons Trump. Je me demandais comment m’en débarrasser.”

Lucianne Goldberg a fait face à des critiques virulentes après que son rôle dans la controverse sur l’enregistrement soit devenu connu. En 1998, elle a déclaré à The Observer : « … Cela me dérange quand les gens disent ‘Lucianne est folle de joie’. Je suis en colère et ma colère sort parfois. Maintenant, je ressemble à Kathleen Willey, parce qu’elle a dit que quand elle est nerveuse, elle semble “exubérante”. Je ne suis pas nerveux. Je suis déterminé parce que je pense que notre côté a raison, que des choses vraiment désagréables se sont produites, et Linda Tripp a essayé d’en parler au monde, puis elle a dû se cacher et j’ai eu l’information. Et je n’ai menti à personne sur quoi que ce soit.”

En 2004, les Marines des États-Unis ont supprimé une publicité du site Web de Lucianne.

Le fils de Goldberg, Jonah Goldberg, était une voix conservatrice de premier plan contre la présidence de Donald Trump et Lucianne a parlé de l’élection présidentielle.

Bien que Lucianne Goldberg se soit un peu éloignée du public au fil des ans, son fils, Jonah Goldberg, a assumé un rôle central en ce qui concerne les commentaires conservateurs en Amérique. En 2018, le Washington Post l’a décrit comme « Jonah Goldberg … maintenant une voix de premier plan du conservatisme anti-Trump ». Jonah Goldberg est auteur, chroniqueur et éditeur.

En 2021, il est rédacteur en chef de The Dispatch, un site conservateur. Sa biographie du Los Angeles Times se lit comme suit : « Jonah Goldberg est rédacteur en chef de Dispatch et chroniqueur d’opinion pour le Los Angeles Times depuis 2005. Il est président d’Asness on Applied Freedom à l’American Enterprise Institute. Il était auparavant rédacteur en chef à National Review, où il avait travaillé pendant deux décennies. Il reste membre du National Review Institute. Il est chroniqueur hebdomadaire pour The Times, contributeur à Fox News et membre régulier des « Fox News All-Stars » sur « Special Report with Bret Baier ». Goldberg apparaît régulièrement sur “Morning Edition” de NPR et est l’auteur de trois best-sellers du New York Times, dont le plus récent est “Suicide of the West”. Vit à Washington, DC “

En 2016, Lucianne Goldberg a parlé de l’élection présidentielle dans une émission intitulée Aaron Klein Investigative Radio. Elle a suggéré que le choix deviendrait « hautement sexué ». Selon le site conservateur Breitbart, il a déclaré à propos des accusateurs de Bill Clinton (que Donald Trump a pointés du doigt lors de l’élection présidentielle contre Hillary Clinton) : « Je croyais chacune de ces femmes. … Ils vous disaient la vérité ».

Goldberg a qualifié Bill Clinton de « redneck charmant ».

Goldberg a également parlé de son rôle dans le scandale dans une longue interview avec PBS.

“Le sentiment était qu’il était un vendeur de voitures d’occasion”, a-t-il déclaré à propos de Bill Clinton dans cette interview. « On a le sentiment qu’un garçon est un gars adorable. Ils le détestaient parce que, tout d’abord, je pense que nous avons tous rencontré quelqu’un comme Bill Clinton et nous ne voulons pas qu’il soit président de notre pays. Je pense qu’il nous a fallu beaucoup de temps pour apprendre à le connaître, et cela ne voulait pas dire que nous l’aimions davantage une fois que nous l’avons rencontré. Et la femme était terrifiante aussi. C’était donc un double titre ».

Elle a parlé de sa rencontre avec Linda Tripp :

« J’ai trouvé ça très intense. En voyant beaucoup de gens qui ne le savent pas, je ne l’ai vue que deux fois dans ma vie, tu sais. Je n’ai jamais, jamais, été son amie, et soudain je suis jetée là comme sa meilleure amie pour toujours.

Mais elle prenait son travail très au sérieux. Il était très sérieux au sujet de travailler à la Maison Blanche. Ce fut un grand honneur pour elle. Elle y avait travaillé pour Bush 41 et avait été la secrétaire de Tony lorsqu’il était là-bas. Elle était plus qu’une secrétaire. Elle était comme une chef de bureau, et le truc de rédacteur de discours, puis elle est restée quand Clinton est arrivée, et elle était absolument… . J’ai été choqué et j’ai voulu écrire à ce sujet.”

Goldberg a ajouté: “Eh bien, bien sûr, je l’enregistrais, mais je veux dire que j’aurais posé ces questions, que je l’enregistre ou non. Elle se souciait vraiment de Monica, mais il y en avait une, si je peux parler pour elle, encore une fois, il y avait une émotion dominante, et c’est ce que faisait Bill Clinton et, je vous le dis, c’était une femme en colère. »

Lucianne Goldberg, née en 1935, a épousé Sidney Goldberg en 1966 et a eu deux enfants avec lui. Son mari est décédé en 2005.

En 2011, son fils Joshua Goldberg est décédé jeune d’une chute. Il a été impliqué dans l’édition des sites Web de sa mère, selon American Thinker. Dans un éloge funèbre, Jonah Goldberg a écrit que Josh ressemblait beaucoup à Lucianne : “C’est d’elle qu’il tire son courage et son irrévérence, ainsi que son entêtement.”

