Luciano Capra et Maxi Sánchez atteignent leur première finale à Valladolid

26/06/2021

Luciano Capra Oui Maxi sanchez ont atteint leur première finale en tant que couple de padel, dans le Valladolid Master Caja Rural de Zamora, après avoir remporté les demi-finales (6-4, 3-6 et 6-3) à un Fernando Belasteguín, qui revenait sur les pistes une fois sa grave blessure surmontée, Sanyo gutierrez.

Capra Il a pratiquement joué à domicile, puisqu’il a passé de nombreuses années à Valladolid, et cela lui a donné une sécurité et une confiance, qu’il a également transmises à son partenaire, pour clôturer le premier set avec un 6-4, lorsqu’il a réussi à casser l’un des services. de Bela, ce qui serait décisif pour prendre l’avantage dans le jeu.

Le grand coup de poing de Capra, ainsi que la solidité et la cohérence de Maxi sanchez, leur a permis de prendre l’avantage, mais étant donné la qualité de Belasteguín et Gutiérrez, il a fallu ne pas faire de concessions s’ils voulaient opter pour la finale et, au deuxième tour, ils l’ont fait.

Dans un match si égal, entre deux couples dévoués et désireux de grandir, chaque détail devenait décisif et, au second tour, la rupture de service par Bela Oui Gutiérrez leur a permis d’équilibrer à nouveau le score, avec un 3-6, puisqu’ils n’ont eu aucun problème avec leurs services.

Bela Il a tenté de faire des dégâts avec sa volée de revers et a profité de son expérience en ralentissant et en accélérant le ballon à volonté, ce qui, avec les magnifiques ballons de Sanyo Gutiérrez, semblait donner un certain avantage à la paire, qui a réussi à casser le service dans le cinquième pièce.

Mais Capra Oui Sanchez a réussi à surmonter cette situation compromise et, grâce aux enchères de ce dernier et à la sécurité apportée par Capra, ont mis une grande pression sur la paire rivale et ont réussi à casser l’un de leurs services, pour terminer le match avec un 6-3.

Bien qu’il s’agisse d’un duo récemment formé, Capra Oui Sanchez Ils ont réalisé une excellente connexion, qui a été confirmée sur la piste de la Plaza Mayor de Valladolid, où ils ont réussi le passage à leur première finale ensemble, dans laquelle ils affronteront Fede Chingotto et Juan Tello.