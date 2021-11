Lucid Stock donne à l’action Tesla une apparence bon marché en comparaison

Actions de Groupe lucide (NASDAQ :LCID) s’est vendue aujourd’hui, chutant de plus de 10 % alors que les investisseurs prenaient leurs bénéfices. Pourtant, l’action LCID a toujours une capitalisation boursière ridicule de plus de 76 milliards de dollars.

Cela place le démarrage de véhicules électriques à égalité avec certains des plus grands constructeurs automobiles américains. Moteur Ford (NYSE :F) et General Motors (NYSE :DG), par exemple, ont des capitalisations boursières d’environ 78 milliards de dollars et 90,5 milliards de dollars, respectivement.

Ces entreprises établies génèrent bien plus de 100 milliards de dollars de revenus par an. Lucid, en revanche, vient de déclarer un chiffre d’affaires de 232 000 $ au troisième trimestre. Cependant, ces revenus ne provenaient pas de ses ventes de véhicules électriques, car la société n’a commencé les livraisons qu’à la fin octobre. Il s’agissait plutôt d’un accord avec la série de courses de Formule E pour l’utilisation de la technologie de batterie de Lucid.

Alors que les analystes prédisent que la société affichera un chiffre d’affaires juste au nord de 76 millions de dollars pour l’année complète, cela fait pâle figure par rapport aux ventes de Ford et de General Motors.

L’évaluation de Lucid est juste stupide

La récente augmentation du stock de LCID était due en partie à l’annonce selon laquelle la société a désormais plus de 17 000 réservations pour son Lucid Air et la direction affirmant qu’elle est sur la bonne voie pour produire 20 000 véhicules en 2022.

Même en supposant que les 20 000 voitures soient produites et que les 3 000 voitures non réservées soient vendues au prix fort (77 400 $), cela signifie que Lucid générerait 1,55 milliard de dollars l’année prochaine. Les actions LCID se vendent actuellement près de 50 fois ce montant.

Tesla (NASDAQ :TSLA), qui, selon les analystes, générera 70 milliards de dollars de revenus l’année prochaine, a une capitalisation boursière de 1,1 billion de dollars, soit environ 16 fois les revenus. Lucid fait en fait que Tesla ressemble à une action bon marché.

Lucid n’est pas le seul parc de véhicules électriques dans une bulle.

Rivien (NASDAQ :RIVN), qui est devenue publique il y a une semaine et demie, a une capitalisation boursière supérieure à celle de Ford et de GM. La société a un camion électrique en production et prévoit de commencer à fabriquer un SUV électrique le mois prochain. Elle travaille également sur une camionnette de livraison électrique, qui Amazon (NASDAQ :AMZN) en a commandé 100 000 à livrer d’ici 2030.

La société affirme que son usine de l’Illinois est capable de fabriquer 150 000 véhicules par an et qu’elle prévoit d’étendre ses installations de production. Cependant, Rivian n’a pas encore déclaré de revenus. Pourtant, il a une capitalisation boursière de près de 110 milliards de dollars.

Les investisseurs qui cherchent à profiter de la tendance des véhicules électriques avec moins de risques n’ont pas besoin de chercher plus loin que Ford et GM. Les deux sociétés investissent massivement dans le domaine des véhicules électriques.

Alors que Ford ne prévoit pas de commencer à produire des véhicules électriques avant 2025, il détient environ 12% de Rivian, une participation d’une valeur de plus de 13 milliards de dollars. GM prévoit de sortir au moins 30 véhicules électriques d’ici 2025.

En termes de valeur, GM vend moins des deux tiers des ventes projetées l’année prochaine, tandis que Ford en vend environ la moitié.

De plus, il manque quelque chose aux investisseurs qui recherchent des actions de véhicules électriques à la hausse.

Ce que les investisseurs en VE négligent

Les livraisons de voitures électriques ont été retardées car les appareils électriques ont beaucoup d’électronique. Mais ils n’ont pas à le faire.

Les voitures électriques sont des machines simples – juste une transmission en rotation à l’intérieur d’un moteur électrique. La plupart des pièces mobiles peuvent être cachées dans un passage de roue, comme nous l’avons vu avec REE Automotive (NASDAQ :REE) conception. Avec moins de pièces mobiles, les voitures électriques ne se décomposent pas comme les voitures à essence, ce qui réduit le besoin de les remplacer.

A cela s’ajoute une seconde révolution : la conduite autonome.

GM vend déjà la conduite mains libres sur l’air d’un hymne rock vieux de 40 ans. Une fois autonomes, les voitures électriques peuvent être vendues en tant que service. Pourquoi acheter quelque chose qui se trouve dans votre allée 23 heures par jour alors que vous pouvez louer autant (ou aussi peu) de service de transport que vous en avez besoin ?

L’essentiel sur les actions LCID

Les voitures électriques ne sont pas comme les voitures à essence. Vous n’en aurez pas besoin d’un nouveau tous les deux ans. Vous n’aurez peut-être pas besoin d’en acheter un du tout.

Le transport électrique personnel peut être adapté aux besoins et commandé en ligne. Cela peut sembler sexy d’avoir un Lucid Air maintenant, mais cela pourrait être un luxe inutile d’ici une décennie.

Des entreprises comme Lucid, Rivian et même Tesla vendent comme si les transports 2030 seraient comme les transports 2021, uniquement mains libres et électriques. Ce ne sera pas. Ce sera très différent.

Une fois que nous aurons tous des voitures électriques, nous n’aurons plus besoin de les obséder comme nous le faisons avec nos voitures actuelles, qui nécessitent un entretien régulier. Ne présumez pas que l’avenir reproduira le passé et se retrouvera pris dans la bulle des véhicules électriques.

