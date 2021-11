Lucien Laviscount couve aux Fashion Awards après le cliché de Jesy Nelson

Lucien impressionné dans un costume rouge lors de l’événement sur le tapis rouge (Photos: . / PA)

Lucien Laviscount a fait monter la température aux Fashion Awards de lundi soir dans un costume de velours rouge ardent après que des clichés de lui en train de se rapprocher de Jesy Nelson lors d’une promenade en pousse-pousse aient fait surface.

L’acteur de Waterloo Road, qui devrait apparaître dans la deuxième saison très attendue d’Emily à Paris pour Netflix, a présenté ses meilleurs atouts en matière de mode lors de l’événement au Royal Albert Hall de Londres, qui l’a vu côtoyer des personnes comme Priyanka Chopras et Nick Jonas, Dua Lipa, Billie Piper, Demi Moore et Kate Beckinsale.

L’ensemble rouge audacieux de Lucien comportait de larges revers pointus sur sa veste et son pantalon évasé, associés à un débardeur noir décolleté et des chaussures noires.

Le jeune homme de 29 ans a complété son look avec un délicat collier serti de pendentifs en bague.

Lucien semblait naviguer facilement sur le tapis rouge bondé de l’événement, posant pour des photographes avec un demi-sourire sur certaines photos et couvant l’objectif dans d’autres.

Lui et la chanteuse de Boyz, Jesy, avaient fait parler leur soirée ensemble, comme des images obtenues par le Courrier quotidien a montré l’ancienne star de Little Mix regardant avec amour Lucien lors d’un voyage autour de Londres.

Luciem a opté pour un ensemble de velours audacieux (Photo : Mike Marsland/WireImage)



Il était un pro de la pose (Photo : Ricky Vigil M/GC Images)

Elle a semblé se pencher pour un baiser à un moment donné, le couple semblant confortable à l’arrière du pousse-pousse, aux côtés d’un copain.

Selon la publication, les tourtereaux en herbe ont débuté leur soirée à Yatay, à Soho, avant de se diriger vers la discothèque Tabu, à Mayfair.

Cependant, hier, Jesy aurait été « mortifiée » par les images de leur flirt, car la star de Snatch était auparavant liée à son ex-compagnon, Leigh-Anne Pinnock, en 2012.

L’acteur sera vu dans Emily à Paris en décembre (Photo : Beretta/Sims/Rex/Shutterstock)

« Jesy et Lucien se sont rencontrés lors d’une soirée après que deux groupes d’amis se sont réunis et ont pris un pousse-pousse pour se rendre au club mais sont partis séparément », a déclaré une source. Courrier en ligne.

«Elle se lâchait les cheveux un samedi soir et est gênée que son flirt avec Lucien ait été révélé – mais il n’y a plus rien entre eux.

Ils ont ajouté que Jesy » avait insisté » qu’elle et Lucien ne s’étaient pas embrassés » même s’ils avaient l’air proches sur les photos « .

Une autre source a également déclaré Til soleil qu’ils se sont croisés lors de soirées séparées et qu’ils ne sortent certainement pas ensemble.

‘Jesy est célibataire. Elle et Lucien étaient dans des clubs séparés lors de soirées différentes, mais ont partagé une balade en pousse-pousse à travers Londres », ont-ils déclaré.

«Ils ne s’embrassaient pas et maintenant Jesy a vu les photos, elle est absolument mortifiée.

Jesy serait « mortifiée » par les photos d’elle avec Lucien samedi soir (Photo: .)

« Ce ne sont pas un petit ami et une petite amie – ils se sont juste rencontrés lors d’une soirée. »

Jesy était plus récemment liée à l’ancien petit ami Harry James, avec la spéculation qu’ils s’étaient envolés pour Antigua plus tôt cette année lors d’un voyage romantique.

Cependant, lors d’une conversation très franche avec The Guardian, Jesy a juré qu’elle était totalement célibataire et qu’elle n’avait pas l’intention de nouer une autre relation de si tôt.

« J’aime me réveiller et savoir que cette journée est juste pour moi et que je n’ai besoin de m’inquiéter pour personne d’autre que moi », a-t-elle juré.

«Je ne cherche vraiment plus une relation.

« Une partie de moi pense que je devrais être célibataire pour toujours parce que dans les relations, vous devez beaucoup sacrifier. »

Metro.co.uk a déjà contacté les représentants de Jesy et Lucien pour commentaires.

