Lucien Laviscount tient la main d’Hannah John-Kamen de Game Of Thrones

Lucien Laviscount et Hannah John-Kamen ont été aperçus ensemble aux Fashion Awards (Photo : JAMES CURLEY ET MAGICMOMENTSUK)

Lucien Laviscount a été aperçu tenant la main de la star de Game Of Thrones Hannah John-Kamen peu de temps après avoir été aperçu en train de traîner avec Jesy Nelson.

L’acteur d’Emily à Paris est sorti des Fashion Awards au Royal Albert Hall avec l’actrice, qui jouait Ornela dans la série fantastique.

Marchant devant et enfilant un costume rouge audacieux, Lucien, 29 ans, a tendu une main derrière lui, avec Hannah, 32 ans, qui était magnifique dans un haut et un pantalon blancs, plaçant une main dans la sienne.

Dans d’autres clichés, la paire a bavardé.

Les clichés surviennent après que Lucien, qui est sorti avec la star de Little Mix Leigh-Anne Pinnock en 2012, a été aperçu en train de se rapprocher de Jesy Nelson lors d’une sortie cette semaine.

Le couple a profité d’une promenade en pousse-pousse ensemble, commençant apparemment leur soirée à Yatay, à Soho, avant de se rendre à la discothèque Tabu, à Mayfair.

Ils ont été vus se tenant la main (Photo : JAMES CURLEY ET MAGICMOMENTSUK)



La paire avait l’air en pleine conversation (Photo : JAMES CURLEY ET MAGICMOMENTSUK)



Lucien a porté un costume rouge audacieux (Photo : JAMES CURLEY ET MAGICMOMENTSUK)

Cependant, le chanteur de Boyz, 30 ans, aurait été « mortifié » à ce sujet.

« Jesy et Lucien se sont rencontrés lors d’une soirée après que deux groupes d’amis se sont réunis et ont pris un pousse-pousse au club mais sont partis séparément », a déclaré une source au MailOnline.

Hannah était magnifique dans un ensemble blanc (Photo : JAMES CURLEY ET MAGICMOMENTSUK)



La paire a discuté (Photo : JAMES CURLEY ET MAGICMOMENTSUK)

«Elle se lâchait les cheveux un samedi soir et est gênée que son flirt avec Lucien ait été révélé – mais il n’y a plus rien entre eux.

» Sa relation avec Harry est peut-être terminée, mais ils restent de bons amis et continuent de travailler ensemble et il est maintenant avec un nouveau partenaire.

« Jesy insiste elle-même et Lucien ne se sont pas embrassés même s’ils avaient l’air proches sur les photos. »

Plus : Game Of Thrones



Lucien est surtout connu pour ses rôles dans Emily à Paris et Waterloo Road.

Pendant ce temps, à part Game Of Thrones, Hannah a joué dans Ant-Man and the Wasp, Killjoys et, récemment, le film SAS : Red Notice.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Lucien Laviscount et Hannah John-Kamen pour commentaires.

