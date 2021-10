‘Lucifer’ atteint un jalon énorme alors que la saison 6 tombe

Le temps de Lucifer est terminé, mais à sa sortie, il a accumulé des nombres impressionnants de streaming. Après que la saison 5B ait été un énorme succès pour Netflix, la saison 6 a également remarquablement bien fonctionné, selon les données de Nielsen. Après être arrivé à la deuxième place derrière Clickbait juste au moment de la chute de la saison 6, le nombre a augmenté au cours de la semaine suivante. Entre le 13 et le 19 septembre, les utilisateurs de Netflix ont regardé 1,588 milliard de minutes de Lucifer. Ce nombre était suffisant pour faire de la comédie dramatique de DC Comics la série n ° 1 dans tous les streaming. Le total de la semaine précédente (du 6 au 12 septembre) était de 1,05 milliard de minutes, mais la saison n’a même pas baissé avant le 10 septembre, ce qui rend ce nombre encore plus impressionnant.

La plupart des 5 meilleurs titres Nielsen étaient également basés sur Netflix. Clickbait était n°2 avec 732 millions de minutes de streaming, Sex Education était n°3 avec 595 millions de minutes de streaming et The Circle était n°4 avec 444 millions de minutes de streaming. Le titre à la cinquième place était Only Murders in the Building de Hulu, que les utilisateurs ont diffusé en continu pendant 311 minutes.

Il convient de noter que ces minutes représentent tous les épisodes de l’émission regardés, pas seulement les nouveaux. Nous pouvons évidemment supposer que les nouveaux épisodes attirent la plupart des téléspectateurs, mais les personnes qui regardent des épisodes plus anciens sont prises en compte dans cette statistique. De plus, il n’y a aucun moyen de dire combien de personnes ont réellement regardé tous les nouveaux épisodes ou juste un épisode ou moins. Quoi qu’il en soit, un nombre aussi important que celui de Lucifer signifie que les esprits derrière la série ont clairement accroché un large éventail de fans de télévision.

Tous les épisodes de Lucifer, y compris la saison 6, sont actuellement disponibles sur Netflix. Malheureusement, il s’agit du dernier volet de la série, mais il se déroule très bien. Lisez notre revue complète de la saison ici.