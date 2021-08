‘Lucifer’ choisit l’actrice de Disney Channel pour le rôle de la saison 6

in

Lucifer a ajouté un autre nouveau personnage au mix de la saison 6, et un ancien de Disney Channel joue le rôle. Sur la base des dernières images promotionnelles de Netflix pour la saison à venir (sortie le 10 septembre), Emmy Mattingly, ancien de Disney Channel et Nickelodeon, apparaîtra dans au moins un épisode (épisode 3). Mattingly, qui a déjà joué sous le nom d’Emmy Buckner, est surtout connue pour son travail sur la sitcom jumelle identique Liv et Maddie. Elle est apparue sous le nom de “Liv 2”, la remplaçante de Liv de Dove Cameron chaque fois que Cameron serait à l’écran en tant que Maddie. (Elle est également apparue en tant que personnage nommé Linda dans un épisode.)

L’actrice, qui est également apparue dans la reprise de Punky Brewster de Side Hustle et Peacock, jouera un personnage nommé Nancy Barnes. Spoilers à venir sur Nancy Contexte. Comme nous l’avons déjà couvert, Nancy est en quelque sorte liée à Jimmy Barnes, un méchant de la saison 1 de Lucifer dont le plus jeune apparaît dans la saison 6. La photo de Mattingly dans le personnage la montre assise à côté du jeune acteur qui joue Jimmy, Andersen Bloomberg. La scène se passe dans une chambre de motel désuète, où Lucifer Morningstar (Tom Ellis) et Chloe Decker (Lauren German) regardent.

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

On ne sait pas si Nancy est la mère, la sœur ou un autre membre de la famille de Jimmy. Avec la possibilité de voyager dans le temps ou d’autres pouvoirs célestes en jeu, on ne sait vraiment pas quel est le contexte de cette scène. Nous verrons quelle est exactement la partie de Mattingly dans l’épisode 3 le 10 septembre, lorsque la saison 6 sera entièrement abandonnée.

Nous aurons des réponses le 10 septembre, date de sortie de la saison 6 de Lucifer. Tous les épisodes passés de l’émission, y compris ceux diffusés sur FOX, sont disponibles sur Netflix pour être diffusés. Le spectacle lui-même est basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, qui a été créé par Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Dringenberg. Restez à l’écoute pour plus de couverture de Lucifer ici sur PopCulture.com!