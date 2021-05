Lucifer de Netflix: date de première, distribution et plus de choses rapides que nous savons sur la saison 5B

Les épisodes ont été réécrits pour s’adapter à la sixième saison à venir

La route vers la ligne d’arrivée a été difficile pour Lucifer. (Il y a une bonne blague à faire ici à propos de The Road to Hell, mais hélas.) L’adaptation de la bande dessinée a été annulée non pas une mais deux fois au cours de sa course, est passée de la télévision en réseau au service de streaming, et a fait face à plusieurs autres. revers en cours de route. Mais la fin est proche – bien que, dans une étrange tournure des événements, Lucifer durera plus longtemps que les showrunners l’avaient prévu une fois.

Auparavant, la saison 5 devait être les dernières heures de l’émission, ce qui aurait permis à 5B de conclure. Mais Netflix a choisi de donner à Lucifer une autre saison (bien que condensée), ce qui signifie que la dernière saison de Lucifer devait être réorganisée pour tenir compte de ces plans retravaillés. Les showrunners affirment que les changements n’étaient pas substantiels. De leur aveu, cependant, il y a certainement eu quelques ajustements apportés aux dernières scènes de la saison 5. Nous devrons attendre pour voir si ces réécritures étaient austères ou subtiles.