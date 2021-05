Lucifer de Tom Ellis a un nouveau plan pour le paradis dans la première bande-annonce de la saison 5B de Netflix

En fait, Dieu et Lucifer semblent avoir un besoin majeur de thérapie dans le premier regard sur la saison 5B, et la bande-annonce de Netflix décrit vraiment ce à quoi nous pouvons nous attendre de la nouvelle saison. Premièrement, Dieu cherche à se retirer. Deuxièmement, Lucifer cherche à passer à autre chose et à construire une relation stable. Troisièmement, ces deux choses semblent indiquer au personnage de Tom Ellis qu’il ferait un excellent nouveau candidat pour le nouveau Dieu. Cela dit, il y a encore beaucoup de choses qui ne seront probablement pas claires avant le retour de la série avec la saison 5B en mai! Cependant, grâce à l’acteur d’Amenadiel DB Woodside, au moins une théorie a été démystifiée.