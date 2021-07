Lucifer et 13 autres émissions de télévision qui ont été annulées, puis enregistrées par un autre réseau ou service de streaming

The Killing (diffusé sur AMC, enregistré par Netflix)

Basé sur la série danoise Forbrydelsen, The Killing a été créé sur AMC en avril 2011, au plus fort de l’âge d’or de la station. Hélas, alors qu’il s’agissait d’un favori de la critique, l’adaptation en anglais grisonnant n’a jamais atteint les mêmes sommets commerciaux que ses émissions sœurs, notamment Breaking Bad, Mad Men et The Walking Dead – bien qu’elle ait connu de bonnes cotes d’écoute. Hélas, après trois saisons, AMC a annulé le drame policier.

Mais ce n’était pas la fin. Deux mois après qu’AMC ait supprimé la série, Netflix a annoncé que The Killing était, ironiquement, revenu d’entre les morts. Plus précisément, le streamer a renouvelé l’émission autrefois perdue pour une quatrième – et finalement dernière – saison. Ces six épisodes, qui favorisaient le contenu TV-MA avec lequel l’émission AMC ne pouvait à l’origine pas s’en tirer lors de sa diffusion télévisée, ont donné à la série autrefois morte une conclusion appropriée le 1er août 2014.