« Lucifer » et Tom Ellis snobés lors d’une autre cérémonie de remise des prix après la sortie de la dernière saison

La star de Lucifer, Tom Ellis, a peut-être captivé le public tout au long des six saisons de l’émission Fox devenue Netflix, mais sa performance acclamée par la critique en tant que Lucifer Morningstar n’a apparemment pas suffi à lui valoir une nomination pour une cérémonie de remise de prix. Lundi, les nominés pour les Critics ‘Choice Awards 2021 ont été annoncés, Ellis ayant notamment été snobé dans la catégorie du meilleur acteur. En fait, Lucifer n’a reçu aucune nomination pour la 27e édition des Critics Choice Awards, qui étaient remplis d’amour pour des émissions telles que Succession, Evil et Mare of Easttown, qui ont remporté les nominations.

Prévus le 9 janvier en direct du Century Plaza Hotel de Los Angeles, les Critics ‘Choice Awards 2021 ont récompensé un certain nombre de séries et d’acteurs pour leur travail au cours de l’année écoulée. Cependant, alors qu’il a été salué par la critique tout au long de son passage à Lucifer, il n’a pas décroché de nomination dans la catégorie Acteur dans une série dramatique. Au lieu de cela, Sterling K. Brown (This Is Us, NBC), Mike Colter (Evil, Paramount+), Brian Cox (Succession, HBO), Lee Jung-jae (Squid Game, Netflix), Billy Porter (Pose, FX) et Jeremy Strong (Succession, HBO) ont été nominés. Ellis n’était pas le seul à ne pas recevoir de nomination, car aucune de ses co-stars n’était nominée dans les autres catégories d’acteur. Lucifer n’a pas non plus reçu d’amour dans la catégorie Meilleure série dramatique.

Le camouflet a surpris et bouleversé de nombreux fans, qui ont regardé Ellis pendant sept ans et six saisons voler les scènes et le public captif en tant que Lucifer, le diable lui-même, dans la série. Sa performance de premier plan a aidé à porter, et finalement à sauver, le spectacle, qui est basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar. Alors que la série a été initialement créée sur Fox en 2014, le réseau a annulé l’émission après seulement trois saisons. Netflix a finalement repris la série et a donné aux fans deux saisons supplémentaires avant d’annoncer que Lucifer se terminerait après la saison 5. Le streamer est ensuite revenu sur cette décision et a créé une sixième et dernière saison cette année.

Avec Ellis à la tête de la série, Lucifer est non seulement devenu une série acclamée par la critique avec un taux d’approbation de 88% des critiques sur Rotten Tomatoes, mais est également devenu l’un des titres les plus populaires sur Netflix. Après sa sortie de la saison 6, Lucifer s’est classé comme le titre le plus populaire du streamer pendant des semaines, et les données de streaming de Nielsen ont révélé que Lucifer avait été regardé pendant 1,6 milliard de minutes entre le 24 et le 30 mai. Du 31 mai au 6 juin, l’émission a reçu plus de 1,83 milliard de minutes d’écoute.

Tous les épisodes de Lucifer, y compris ceux diffusés à l’origine sur FOX, sont diffusés en continu sur Netflix. Les téléspectateurs peuvent se brancher sur les Critics ‘Choice Awards 2021 le dimanche 9 décembre.