Lucifer revient sur Netflix avec la première de la saison 5, partie 2 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Après une attente de plusieurs mois pour les fans de l’ange chassé du ciel qui devient le Diable, Lucifer revient avec la première de la deuxième partie de la cinquième saison. La première moitié a eu lieu en août dernier, explorant Lucifer Morninfgstar, qui devient consultant pour le LAPD après avoir quitté l’Enfer.

Bien que la série ait été annulée par la FOX après sa troisième saison, le succès de la fiction et des adeptes de l’histoire basée sur la bande dessinée The Sandman a permis à Netflix de la reprendre à partir de sa quatrième saison et une sixième est actuellement confirmée.

Grâce à cette décision, Tom Ellis est revenu à son rôle principal pour affronter l’antagoniste de cette production : son jumeau Michael (également interprété par Ellis), qui dans les huit premiers épisodes du cinquième volet s’est fait passer pour le Diable de la seconde moitié. cinquième tranche, l’axe principal sera le duel entre les deux frères pour acquérir le pouvoir de Dieu.

«Dans la deuxième partie de la cinquième saison de Lucifer, Dieu lui-même vient sur Terre. Des secrets seront révélés, des sacrifices héroïques seront consentis et le monde ne sera plus jamais le même », peut-on lire dans le synopsis officiel de cette dernière sortie. Par conséquent, cette divinité suprême doit choisir son successeur entre ses deux fils.

Les 8 épisodes qui composent ce second volet sont sortis ce vendredi 28 mai à 1h00 du matin au Mexique.