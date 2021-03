Lucifer Saison 5 Partie B de Netflix reçoit la date de sortie de mai ⋆ .

]]>]]>

Depuis la première moitié de Lucifer la saison cinq est sortie sur Netflix l’année dernière, les fans attendaient avec impatience une mise à jour sur la seconde moitié de la saison après avoir été retardée en raison de la crise sanitaire mondiale en cours.

Maintenant, sur Twitter, le service de streaming a annoncé que la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer sera présentée en première le 28 mai tout en publiant une photo intime entre Chloe de Lauren German et Lucifer de Tom Ellis.

Ici pour partager des nouvelles passionnantes que vous ne saviez certainement pas déjà: La saison 5B de Lucifer débute le 28 mai! pic.twitter.com/JFWx9ecH9X – Netflix (@netflix) 29 mars 2021

Lucifer La saison 5, partie 1, qui est actuellement diffusée sur Netflix et se compose de huit épisodes, reprend avec Lucifer Morningstar toujours au pouvoir sur l’enfer jusqu’à ce que son frère jumeau Michael émerge et commence à faire des ravages dans la vie de Lucifer sur Terre.

Lucifer, ennuyé et malheureux en tant que Seigneur de l’Enfer, démissionne de son trône et abandonne son royaume pour la folie magnifique et chatoyante de Los Angeles, où il obtient ses coups de pied en aidant le LAPD à punir les criminels.

Lucifer est créé par les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson et les stars Tom Ellis, Lauren German, Rachael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Tricia Helfer, Scarlett Estevez et Kevin Alejandro.

