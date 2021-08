Lucifer Saison 6 et 8 autres émissions passionnantes apparaissant sur Netflix en septembre 2021

Compte à rebours Inspiration4 Mission dans l’espace – 9/6

La première mission spatiale entièrement civile devrait avoir lieu en septembre, et Netflix sera là pour documenter chaque étape du processus. Le voyage commencera par des images des coulisses de la mission d’entraînement le lundi 6 septembre, avec de nouveaux épisodes les 13, 14 et plus tard en septembre. C’est un grand moment historique de l’histoire humaine, et juste un pas de plus vers un monde où les voyages spatiaux parmi les non-astronautes sont la norme. Bref, c’est un événement que les abonnés ne voudront pas manquer.