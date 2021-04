Lucifer Star démystifie une théorie des fans avant le retour de la saison 5

En raison du temps glacial d’Amenadiel au moment où Lucifer allait dire à Chloé qu’il l’aime, les fans recevront, espérons-le, cette confession tant attendue dans 5B. Le temps de gel des anges signifie simplement que la relation entre Lucifer et Chloé devra-t-elle durer un peu plus longtemps, ce qui signifie que nous devrons attendre encore plus longtemps pour voir le diable admettre ses sentiments. Pendant ce temps, avec Michael qui traîne toujours, Lucifer va se retrouver un peu en difficulté, surtout maintenant que son père est également de retour. Mais qu’est-ce que cela pourrait signifier pour tout le monde?

Les huit premiers épisodes de la saison 5 de Lucifer sont en streaming sur Netflix. La saison 5B tombe le 28 mai!