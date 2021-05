Lucifer Star révèle une astuce musicale amusante lorsque le casting de Netflix a oublié les paroles

Alors qu’un épisode musical dans Lucifer semble déplacé, le raisonnement pour les évasions musicales aléatoires est logique. Il est révélé que Dieu (Dennis Haysbert) est responsable de tout le monde qui monte un spectacle, bien que Lucifer (Tom Ellis) soit moins que ravi de devoir se lancer dans la chanson et la danse. Le premier grand numéro de l’épisode musical, intitulé «Bloody Celestial Karaoke Jam», se déroule sur un terrain de football d’un lycée après qu’un arbitre s’est effondré et est décédé pendant un match. Ella (jouée par Aimee Garcia) est la première à commencer à chanter, ce qui fait que Lucifer se demande ce qui se passe au nom de Dieu. La chanson, «Another One Bites the Dust», a été le plus grand numéro de l’épisode, avec tout le monde dansant et chantant. Bien que parfois les acteurs soient allés un peu trop loin avec la danse, alors que Garcia a raconté à TVLine une astuce qu’ils utilisaient chaque fois qu’ils oubliaient les paroles :