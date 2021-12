Lucila Mariscal est hospitalisée par accident à son domicile – El Sol de México

Ce lundi, il a été annoncé que Lucila Mariscal a été admise le 25 décembre, à cause d’un chute qu’il a subie à la maison. Dans une interview exclusive avec Le soleil du Mexique, votre représentant Elías Cañete a confirmé l’état de santé de l’actrice, et rapporte que l’accident a aggravé une hernie ombilicale qu’il souffre depuis longtemps, pour laquelle il a pu être opéré.

« Samedi il a fini le petit déjeuner, il est allé à la salle de bain et quand il a voulu regagner sa chaise, il a apporté ses deux cannes, l’une a glissé et l’autre lâché prise, puis il s’est retourné et a heurté un meuble, s’est retourné et est tombé Elle a des problèmes de hanches, c’est pour ça qu’il marche avec les cannes, et ce jour-là la dame qui est restée cette nuit m’a appelé et m’a dit d’y aller car la dame avait eu un accident ».

️ Silvia Pinal reste stable

Elías a ajouté qu’ils avaient effectué une série d’études sur lui au cours du week-end, ce qui a exclu une fracture de la hanche ; Mais ils ont également détecté des problèmes liés à sa hernie, il est donc urgent de réguler sa pression pour l’opérer.

« Ses niveaux de sucre ont été élevés, et la pression n’a pas non plus cédé le pas pour qu’ils opèrent. La hernie est très risquée, car si elle éclate, elle est fatale, en ce moment ils l’ont abaissée pour faire des études spéciales pour voir quelle autre alternative il y a est au cas où la pression ne baisse pas. »

Il faudra environ deux heures lorsque ces derniers résultats arriveront, et les médecins décideront de la prochaine étape. Elías a annoncé que, si elle était opérée, elle entrerait en salle d’opération demain et son rétablissement durerait entre 3 et 4 mois.

Concernant l’humeur de l’humoriste, elle a assuré qu’elle restait heureuse, mais en même temps nerveuse de la nouvelle qu’elle a reçue. « En ce moment, je la remarque inquiète et triste, mais vous devez lui remonter le moral et la garder haut. »

