Lucila Mariscal Pourquoi a-t-elle été admise à l’hôpital ?

Lucila Mariscal a été hospitalisée en urgence après un incident | Instagram

Lucila Mariscal, est une « comédien mexicain« Que beaucoup identifient sûrement par le personnage de « Lencha », malheureusement l’actrice serait admise aux urgences de l’hôpital, selon des informations.

La actrice La Mexicaine, Lucila Mariscal, aurait été transférée après avoir présenté un incident domestique, ce qui s’est ajouté à certains maux au niveau des hanches, disent-ils.

Ce serait le représentant de l’histrionic qui annoncerait la nouvelle de la « figure de la comédie », qui aurait apparemment terminé le Noël à l’hôpital après l’incident à son domicile.

Lucila Mariscal a été hospitalisée en urgence après un incident. Photo : Capture Instagram

C’est ainsi que, à travers un message sur son profil Facebook, Elías Cañete, le PR de l’actrice de 79 ans a annoncé ce qui est arrivé à la « compositrice« .

De même, il a dit qu’il ne pouvait pas donner plus de détails jusqu’à ce qu’il connaisse les résultats cliniques sur l’état actuel de Lucila Marina Mariscal Lara, de la même manière, il a remercié tout le monde d’avoir attendu de pouvoir répondre à tous les messages.

Malheureusement, je ne peux toujours pas vous donner plus de détails, jusqu’à ce qu’aujourd’hui les médecins de cet hôpital me donnent des résultats. Merci beaucoup pour votre compréhension de ne pas pouvoir répondre à autant de messages et d’appels si rapidement.