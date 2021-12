Lucila Mariscal sera opérée ce mardi après avoir été hospitalisée – El Sol de México

Après l’annonce ce lundi de l’hospitalisation de Lucia Mariscal pour des complications liées à une chute, son représentant a annoncé ce mardi qu’elle allait être opérée aujourd’hui pour retirer une hernie ombilicale qui était sur le point d’éclater.

Son représentant et ami, Elías Cañete, qui est aux côtés de l’actrice depuis son hospitalisation, a informé El Sol de México qu' »ils ont réussi à équilibrer sa glycémie et sa tension artérielle, et ils l’ont opérée à cinq heures de l’après-midi. hernie , » a-t-il détaillé.

L’opération durera environ deux heures, et dans quelques semaines, la comédienne devra également être à nouveau opérée pour résoudre les problèmes de hanche qu’elle présente, liés à son âge.

« Il faut attendre une convalescence de trois ou quatre mois, et après il doit mettre une prothèse sur sa hanche, il en a définitivement besoin car elle est déjà complètement usée », a expliqué Elías.

Selon son représentant, la chute de l’actrice s’est produite alors qu’elle se déplaçait à l’intérieur de sa maison, après qu’une des cannes qu’elle utilise comme support a glissé.

Cañete a commenté lundi que l’actrice était de bonne humeur, bien qu’un peu nerveuse en raison de l’opération qui l’attendait. Compte tenu de cela, il a souligné qu’il essayait lui-même de la réconforter et de la garder de bonne humeur.