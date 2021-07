Lucinda et Aaron ont déjà arrêté et se sont séparés .

Les insulaires largués de Love Island 2021, Lucinda et Aaron, se sont déjà séparés avant même de vraiment commencer.

Les deux hommes ont été largués ensemble à la fin de la semaine dernière, juste avant le début de Casa Amor, et ont déclaré qu’ils espéraient se rencontrer à l’extérieur de la villa. Aaron a dit qu’il avait déjà arrangé un premier rendez-vous « surprise » pour Lucinda, mais il semble maintenant que cela n’aura probablement pas lieu.

Dans une nouvelle interview avec MailOnline, Lucinda, 21 ans, a expliqué qu’elle avait réalisé que le couple était mieux en tant qu’amis, après avoir été largués par le vote du public. “Malheureusement, nous n’avons pas tous les deux trouvé l’amour réel dans la villa”, a-t-elle expliqué. «Nous sommes de grands amis, je sais que je peux venir à lui pour n’importe quoi. Le but du jeu est de trouver l’amour et je le voulais vraiment… Je me suis fait des amis incroyables là-dedans.

Lucinda a poursuivi: “Nous nous rencontrerons certainement, mais que ce soit un rendez-vous… nous ne savons pas ce qui va se passer romantiquement entre nous, car nous n’avons pas pu nous voir correctement, et nous allons tous les deux être occupé parce que nous avons des horaires chargés, donc si ce n’est pas romantique, nous serons de très bons amis.

«C’était bizarre, Aaron et moi étions à l’aéroport, et nous étions comme, nous n’avons même pas les numéros de l’autre. Nous nous sommes embrassés au revoir et avons pensé que nous devions échanger nos numéros. Nous sommes restés en contact, nous sommes tous les deux isolés, et il y a eu quelques messages ici et là. Nous nous aimions bien dans la villa, ce qui était assez évident, mais nous ne sommes restés en couple que quelques jours. C’est tellement fou de penser que j’étais là-dedans pendant presque trois semaines, j’ai l’impression d’avoir cligné des yeux, et c’était fini.

Dans son entretien de sortie, Aaron avait déjà dit qu’il ne pensait pas qu’il allait présenter Lucinda à sa famille, alors je suppose que c’est celui-là.

Aïe.

Love Island 2021 continue sur ITV2 à 21h ce soir. Pour toutes les dernières nouvelles et potins de Love Island et pour les meilleurs mèmes et quiz, comme The Holy Church of Love Island sur Facebook.

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Seulement 31 superbes photos que les insulaires ont prises sur leur téléphone dans la villa

• Toutes les preuves à ce jour que Love Island 2021 est mis en scène

• Les couples de Love Island qui se sont rencontrés pendant Casa Amor et sont restés ensemble le plus longtemps