Lucknow est sur le point de devenir l’épicentre de la croissance de l’immobilier en Inde du Nord

Un changement économique et comportemental majeur chez les consommateurs catapulte la croissance du marché du logement à Lucknow.

La croissance rapide des infrastructures, la bonne gouvernance, l’amélioration du niveau de vie et d’énormes investissements ont renforcé la position de Lucknow en tant que foyer immobilier prometteur. Populaire pour être un mélange de charme d’antan et de modernité, c’est la deuxième plus grande ville de l’Inde du Nord et la capitale de la deuxième économie d’État du pays. La ville se développe rapidement en termes d’infrastructures, et les acteurs privés réalisent d’énormes investissements, ce qui accélère la demande d’actifs immobiliers ici.

Selon les rapports de l’industrie, les demandes de renseignements sur les propriétés ont considérablement augmenté dans les villes de niveau 2, et Lucknow a devancé certaines des meilleures villes. Il a également fait partie de la liste des 20 premiers de l’indice résidentiel indien (IRIS) – un indice mensuel qui suit l’activité des acheteurs potentiels sur les marchés résidentiels primaires et secondaires en suivant 42 villes clés qui stimulent le marché résidentiel. La ville regorge d’opportunités et les promoteurs immobiliers pensent que Lucknow deviendra bientôt un épicentre de la croissance immobilière en Inde du Nord.

La ville est en train de devenir une plaque tournante pour la fabrication, la transformation des aliments, l’électronique, la banque, l’informatique et l’immobilier. Il fait partie de nombreux corridors de croissance à venir et de projets de développement massifs. L’état de l’Uttar Pradesh a connu un développement effréné qui crée un effet multiplicateur sur la croissance de Lucknow. La croissance commerciale entraîne une énorme génération de revenus et des créations d’emplois, ce qui entraîne une demande d’espaces commerciaux et résidentiels haut de gamme dans la ville.

« Lucknow joue un rôle clé dans la marche de l’Uttar Pradesh vers son objectif de devenir une économie de 1 000 milliards de dollars. La ville contribue à 3,85% du PIB de l’État et renforcée par une excellente connectivité, la présence d’infrastructures sociales, d’espaces ouverts et d’opportunités d’investissement, elle est prête à devenir la prochaine destination de l’immobilier dans le pays. Les développements immobiliers à grande échelle dans la ville témoignent de la position de la ville en tant que destination privilégiée pour les acheteurs de maison, les entreprises, les détaillants et les marques », a déclaré Mohit Goel, PDG d’Omaxe Ltd.

« De nouveaux développements d’infrastructures par le gouvernement de l’État comme le périphérique extérieur et l’autoroute Purvanchal qui seront bientôt opérationnels ; l’expansion de l’aéroport international pour accueillir 10 millions de passagers par an, l’autoroute surélevée Lucknow-Kanpur proposée, des installations éducatives et de soins de santé de classe mondiale et une multitude de projets industriels par des entreprises privées ont placé Lucknow à l’épicentre de la croissance et de l’emploi », a ajouté Goel. .

Les acheteurs envisagent de déplacer leur base ici pour explorer la possibilité de vivre dans des espaces plus grands avec des équipements modernes et des espaces de travail dédiés. Un changement économique et comportemental majeur chez les consommateurs catapulte la croissance du marché du logement à Lucknow. Les tendances indiquent clairement que l’acheteur ambitieux regarde au-delà des métropoles qui offrent un style de vie indulgent ainsi que des facteurs de durabilité et de bien-être. Les immeubles de grande hauteur et les concepts de vie en appartement ne se limitent plus aux métros, ce qui a permis aux promoteurs immobiliers de profiter de la demande inexploitée des consommateurs.

« Une vague de développement d’infrastructures, une excellente connectivité, des espaces ouverts dynamiques et un patrimoine culturel ont positionné Lucknow comme une destination immobilière de premier plan. Étant la capitale de l’UP, elle sert également de résidence secondaire à ceux qui viennent ici des villes voisines pour profiter de l’éducation, des investissements, des affaires, des opportunités d’emploi, des services de santé, etc. Elle bénéficie d’une présence animée de centres commerciaux, parcs, multiplexes, etc., et en raison de ces facteurs, la demande résidentielle dans la ville croît à un rythme rapide. Les cantons indépendants, les développements tracés, qui sont développés avec toutes les commodités modernes, se vendent également bien parmi les acheteurs. Le marché immobilier s’est considérablement développé récemment et la présence de développeurs de confiance et organisés a également contribué à renforcer les sentiments du marché et la confiance des consommateurs, contribuant à la croissance significative du marché de Lucknow », a déclaré Manish Jaiswal, directeur de l’exploitation du groupe Eldeco.

La ville bénéficie également d’une excellente connectivité avec toutes les grandes villes, notamment Allahabad, Varanasi, Kanpur, Agra, Jhansi, Delhi et d’autres. Une fois terminé, le périphérique extérieur relierait 104 villages, cinq autoroutes nationales et 6 autoroutes d’État à Lucknow. Avec l’expansion rapide du métro de Lucknow, la ville devient plus pratique et plus respectueuse de l’environnement.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.